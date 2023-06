De Camere speelt ‘Den Biebel ip zen Brugsch’: “Gekke komedie in Brugs dialect”

Advocaat Peter De Becker schreef en regisseert met ‘Den Biebel ip zen Brugsch’ al voor de zevende keer een stuk voor het gezelschap De Camere. In een komedie in het Brugs neemt hij enkele Bijbelverhalen, zoals het Scheppingsverhaal met Adam en Eva, onder handen.

Beroepshalve houdt Peter De Becker vurige pleidooien in de Brugse rechtbank. Als hij zich in zijn vrije tijd creatief wil uitleven, schrijft én regisseert Peter stukken voor De Camere. De man heeft een lange voorgeschiedenis met dit gezelschap. In de jaren 80 en 90 stond hij er zelf al vaak op de planken, maar door zijn drukke beroepsactiviteiten als advocaat was er een hele poos minder tijd voor het toneel.

“Toen De Camere dreigde te verdwijnen, werd me gevraagd of ik niet wilde meehelpen aan de wederopstanding ervan”, vertelde Peter ons eerder al. “Ik werd op algemeen verzoek aangesteld als hoofdman, voorzitter dus eigenlijk, en had in 2011 met de romantische komedie Een herte voor Brugge een stuk geschreven om het gezelschap opnieuw mee te lanceren.”

Zevende stuk

Met Den Biebel ip zen Brugsch is Peter De Becker nu al toe aan het zevende stuk dat hij schrijft en regisseert. “Ik gebruik altijd een kapstok bij het uitwerken van een stuk en denk er al langer over om daarvoor eens de Bijbelverhalen te gebruiken. Het scheppingsverhaal met Adam en Eva, Noah die dieren verzamelt in zijn ark, Mozes die met zijn volk door de woestijn trok op weg naar het beloofde land… Deze en nog andere Bijbelverhalen heb ik dus omgevormd tot een gekke komedie, gespeeld in het Brugs dialect”, vertelt Peter.

“Ik gebruik hoofdzakelijk verhalen uit het oude testament, maar we eindigen wel met de ruiters van de Apocalyps, het slotstuk van het Nieuwe Testament. Er speelt ook een verbindende figuur in mee die de rode draad vormt, maar wie of wat dat is zal de kijker zelf moeten ontdekken…”, besluit hij.

(PDV/foto DC)

Het stuk wordt opgevoerd in theaterzaal De Biekorf op 16, 17, 23 en 24 juni om 20 uur en op 25 juni om 15 uur. Prijs voor een ticket is 10 euro en 9 euro voor leden van Opendoek. Reservatie: decamere@gmail.com of 0471 52 02 6. Meer info is te vinden op https://www.facebook.com/decamere/