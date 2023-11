De Bommelaar staat met ‘Straf!’ weer op de planken in Nieuwmunster

Toneelkring De Bommelaar vatte half oktober de repetities aan voor zijn nieuwste productie ‘Straf!’ Het wordt de eerste voorstelling onder de regie van Gino De Muyt. “Deze rauwe komedie schreeuwt om een sterke cast, en laat dat nu net het handelsmerk van De Bommelaar zijn.”

“Straf!, een stuk van de hand van de Nederlandse theaterauteur Ton Davids, is een ietwat rauwe komedie die we, zoals gewoonlijk, brengen in ons prachtig lokaal dialect. Het verhaal speelt zich af in een niet nader genoemd woonzorgcentrum in de streek.”

“Als op een dag een veroordeelde misdadiger er zijn werkstraf moet uitvoeren, brengt hij niet alleen zijn gevoel voor humor, maar ook zijn criminele verleden mee. Vreemde snuiters duiken op en maken het leven in het woonzorgcentrum voor bewoners en medewerkers er niet eenvoudiger op. Of het allemaal goed afloopt? Dat weet je natuurlijk nooit”, knipoogt regisseur Gino De Muyt.

Hij drukt met Straf! meteen zijn stempel op de toneelgroep. “Vanwaar de keuze? Het stuk heeft een boeiend verhaal te vertellen en heeft daarnaast alles wat de toeschouwer wil zien en horen: onverwachte wendingen, veel actie, herkenbaarheid, tempo… en het verhaal is ook nog eens ongelofelijk grappig”, klinkt het. Bovendien is het De Bommelaar op het lijf geschreven.

“De verschillende personages zijn stuk voor stuk uitdagend om te spelen. Daarvoor heb je een sterke cast nodig, en laat dat nu toevallig het handelsmerk van De Bommelaar zijn.” De rollen worden vertolkt door Roderick Creyf, Kristof Laukens, Wendy Pinoy, Ingrid Pyck, Ann Florizoone, Christine Hallaert, Ramses Heydens, Katia Lambert en Lilith Heydens. “Lilith is een aanstormend talent die in deze productie debuteert aan de zijde van vader Ramses”, klinkt het nog.

(WK)