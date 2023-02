DAT De Scène terug op de planken in Dudzele

De toneelgroep DAT De Scéne staart binnenkort terug op de planken in Dudzele met hun voorstelling 30 seconden Liefde. Het is een romantische komedie die zich afspeelt in het zonnige en warme Rome binnen een welgestelde familie. Het is een stuk van Aldo De Benedetti in een regie van Dominique Deckers.

De repetities zijn al volop lopende en op vrijdag 24 februari brengen ze al hun eerste voorstelling in zaal de Bijenkorf in Dudzele. Er zijn vijf voorstellingen gepland met een namiddagvoorstelling op zondag 26 februari. Op de planken zullen acht personen staan met Henk Devynck, Christophe Snauwaert, Filip Wintein, Kurt Vanpaemel, Hanne Vandenberghe, Dany Tavernier, Micheline Vandenberghe, Ann Dugardein; Nadine Verlinden, Sarah Van De Cappelle en Phebe Devish.

De voorstellingen zijn gepland op vrijdag 24 en zaterdag 25 februari om 20 uur, op zondag 26 februari om 17 uur en op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart om 20 uur in zaal de Bijenkorf aan de Damsesteenweg. De tickets kosten 10 euro en kunnen gereserveerd worden via Anna Vandercruysse via 050 59 96 99.

(SR)