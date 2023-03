‘Da’s Geestig’ bij ’t Souffleurke in Rumbeke

Op zaterdag 11 maart brengt ’t Souffleurke in theaterzaal OCAR de première van ‘Da’s Geestig’.

Theater ’t Souffleurke gaat er prat op dat ze elk jaar twee volwaardige eigen producties per seizoen brengen, één in het najaar en één in het voorjaar. “Na de succesvolle voorstellingen van De Klusjesman in oktober laatst, gaan we er nog eens een lap op geven. De acteurs zijn al sinds november vorig jaar druk aan het repeteren, de decorploeg legt de laatste hand. Drie spelers: Niek Buysse, Myriam Lagae en Katrien Demuynck staan voor het eerst op de planken, zo blijven we nieuw theaterbloed kansen geven”, aldus Lorenzo Dejonghe, verantwoordelijk voor de communicatie.

Drie nieuwe spelers

De drie nieuwe spelers hebben alle drie hun eigen motivatie om mee te doen. Rumbekenaar Niek Buysse leerde ’t Souffleurke kennen op de kerstmarkt, nu twee jaar terug, en zei al grappend dat hij wel eens zou willen meedoen, en zo geschiedde. Myriam Lagae is aangesloten bij de Emelgemse toneelvereniging Archontiko, is bevriend met Sharice Vansteenlant en werd als vervangster gevraagd, en Katrien Demuynck uit Oekene speelde al mee bij het jeugdtheater van ’t Souffleurke, de toneelmicrobe is blijven sluimeren en ze is door haar vriendin Els Cornelissens bij de huidige productie betrokken. Alle drie zijn ze dankbaar voor deze kans, ze ervaren het als heel intensief en zijn erg blij met de nieuwe vriendschappen en hopen de aanwezigen een aangename en ontspannende toneelavond te bezorgen. “Daar doen we het voor”, zeggen ze alle drie in koor.

Het verhaal: Door omstandigheden verwijlen Jacques en Suzy de hele tijd in hun buitenverblijf dat te huur staat. Om hun rust niet te verstoren, jagen ze voortdurend potentiële huurders weg en plagen ze de makelaar. Tot op een dag dat een bijzonder koppeltje komt opdagen. Een geestig en luchtig verhaal met een bovennatuurlijke eigenschap…

De acteurs: Piet Vandendriessche, Myriam Lagae, Philip Wybo, Niek Buyse, Sharice Vansteelant, Katrien Demuynck en Els Cornelissens.

De regisseur: Bruno Vansteenkiste uit Gullegem is sinds 1979 actief in het amateurtoneel. Hij volgde tal van gerelateerde opleidingen en realiseerde zijn allereerste avondvullend stuk voor het grote publiek op 17-jarige leeftijd.

Bruno is niet alleen gebeten door de toneelmicrobe, hij is ook illustrator en freelance grafisch vormgever. In maart 2016 regisseerde hij voor het eerst bij ‘t Souffleurke, de karakterkomedie ‘In de holte van je arm’ van de Nederlandse toneelauteur Dimitri Frenkel Frank.

