Daementia keert na vier jaar terug met The Puppet Show: “We mikken op 600 bezoekers per avond”

Daementia is terug van weggeweest en steekt deze keer rond Halloween de vroegere jongensschool van Passendale vol poppen voor The Puppet Show. Na vier jaar inactiviteit belooft de vriendengroep veel spektakel. Ze componeerden zelfs hun eigen griezelmuziek.

Daementia vzw werd uit de grond gestampt door de broers Sam en Tom Clauw en Bjorn Deruyter. “Het begon toen we een tiental jaar geleden geleden als acteurs deelnamen aan een halloweenwandeling in Beselare”, vertelt Sam Clauw. “Onze act werd steeds zotter en zo ontstond het idee om zelf met een spookhuis te beginnen. In 2016 openden we ons eerste spookhuis Daementia in de Oude Kortrijkstraat in Beselare. Die naam zijn we blijven behouden.”

Hotel 31

Na nog twee edities in Beselare verhuisde Daementia naar Ieper waar ze op het Colaertplein met Hotel 31 maar liefst 5.400 bezoekers in vijf avonden lokten. “Dat was ver boven onze verwachtingen”, vervolgt Sam. “Wel zot dat het al vier jaar geleden is. Door corona konden we twee jaar helemaal niets doen. In 2022 was het een heel moeilijke zoektocht naar een pand, waarna we aan tafel gingen zitten met het gemeentebestuur. Zo kwamen we uit bij de oude jongensschool in Passendale. Het idee voor het thema The Puppet Show kwam toen we naar een rommelmarkt gingen in Vladslo en een heleboel oude poppen zagen liggen. We leggen de lat weer hoog en staken veel tijd in de uitwerking van de scares. We willen vooral geen clichés: geen pompoenen, herfstversiering of plastieken skeletjes.”

Eigen soundtrack

Nieuw dit jaar is dat Daementia samenwerkt met de Heilige Familie én een eigen soundtrack componeerde. “Vroeger gebruikten we muziek die we op het internet vonden, maar deze keer vonden we met Peter Vandaele uit Roeselare iemand die muziek componeert voor ons. Die muziek komt op een cd die we zullen uitbrengen”, gaat Sam verder. “In de Heilige Familie heeft de klas Publiciteit en Etalage van Romina Vlaminck tientallen poppen onder handen genomen die de mensen in de wachtrij meteen een overweldigend gevoel zullen geven.”

8 euro toegang

Het doorloopspookhuis in de oude jongensschool (Canadalaan 6) opent op 27, 28 en 31 oktober, en 3 en 4 november. Tickets kosten 8 euro en zullen enkel aan de deur te verkrijgen zijn. “Omdat het al vier jaar geleden dat we iets gedaan hebben verwachten we zeker niet de meer dan 1.000 bezoekers per avond die we in Hotel 31 hadden. We zijn tevreden met een 600-tal bezoekers per avond”, besluit Sam. (TOGH)

https://www.daementia.be/