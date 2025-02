Cursisten en medewerkers van Ligo brengen ‘TOT HIER’, een visuele voorstelling over obstakels

Cursisten, medewerkers en vrijwilligers van het centrum voor basiseducatie Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen staan in februari en maart samen op de planken in de voorstelling ‘TOT HIER’, onder regie van Michael Vandewalle. Daarvoor hebben ze de krachten gebundeld met de participatieve kunstpraktijk de Batterie.

TOT HIER is een visuele voorstelling over obstakels: over aftasten, botsen en immer weer doorgaan. De cursisten en medewerkers van Ligo, een school voor laaggeletterde volwassenen, laten dankzij de participatieve begeleiding van kunstpraktijk de Batterie het beste van zichzelf zien op én achter scène. Zo zijn de kostuums en het decor door deelnemers van het project gemaakt, net als de filmbeelden die de voorstelling een extra laag geven.

“Drie jaar geleden hebben we voor het eerst samen met cursisten een theatervoorstelling gemaakt, genaamd Bus 41, wat een groot succes was! Destijds werkten we samen met Het Bataljon. Dit schooljaar kregen we opnieuw de kans om zo’n project op te zetten. We wilden niet alleen theater maken, maar ook decors en kostuums ontwerpen, en meer cursisten bij alle aspecten te betrekken. Daarom viel de keuze op vzw de Batterie”, vertelt Siska Baert (36), een van de drijvende krachten achter het project.

“Theater was voor veel cursisten iets nieuw, sommigen komen uit conflictgebieden met weinig mogelijkheden” – Siska Baert

“Aan het begin van het schooljaar zijn we bij alle klassen langsgegaan om het project uit te leggen. Theater was voor veel cursisten iets nieuw, sommigen komen uit conflictgebieden met weinig mogelijkheden. Decors bouwen of kostuums naaien was meer bekend. De rondgang in de klassen was meteen een groot succes; meer dan 300 cursisten toonden interesse, wat even slikken was (lacht). Uiteindelijk hebben zich iets meer dan 100 cursisten geëngageerd.”

“Het is leuk om te zien hoe enthousiast de cursisten zijn in de ateliers, waar ze kunnen experimenteren, bouwen en naaien. In de klas is het soms lastig om altijd te luisteren en geconcentreerd te blijven, maar zodra ze met hun handen aan het werk kunnen, moeten we ze bijna vertellen om een pauze te nemen. Ze zijn zo gedreven om dingen te maken, het is echt bijzonder om te zien. Onze cursisten hebben veel capaciteiten, ze kunnen het beter dan ons.”

Data en tickets op www.ligo.be/in-jouw-buurt/midden-en-zuid-west-vlaanderen/ligo-maakt-theater.