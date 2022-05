Cursisten CBE Ligo Roeselare geven zelfvertrouwen een boost

Op woensdag 11 mei kan je in De Spil gaan kijken naar een uniek stukje theater. Anderstalige en laaggeletterde Nederlandstalige cursisten, medewerkers en vrijwilligers van het CBE Ligo staan er samen op de planken met de theatervoorstelling ‘Bus 41’.

Het Centrum voor Basiseducatie Ligo begeleidt zowel anderstaligen als laaggeletterde Nederlandstaligen. Doordat zij niet dezelfde lessen volgen, komen ze nauwelijks met elkaar in contact en daar wilden educatieve medewerkers Laura Bernolet, Bruno Casier en Sofie Verheust iets aan doen.

Meer dan een voorstelling

“Twee jaar geleden gingen we kijken naar een toneelvoorstelling bij onze collega’s in Gent”, vertelt Laura. “We wilden dat hier ook eens proberen, want zo’n project is zoveel meer dan enkel een theatervoorstelling. De cursisten spreken meer Nederlands dan gewoonlijk, ze werken aan hun spreekdurf, verleggen grenzen en ze breien hun sociale contacten uit, ook met andere culturen.”

Cursist Jan Buyck beaamt: “Ik volg al enkele jaren les bij Ligo, maar ik kom bijna nooit in contact met mensen van een andere origine. Wij volgen andere lessen en zoeken elkaar daarbuiten niet echt op. Dankzij ‘Bus 41’ leer ik hen beter kennen.”

Veel cursisten hadden echter nog nooit van theater gehoord. Daarom gingen de educatieve medewerkers van klas tot klas met beelden en filmpjes. En aan enthousiasme geen gebrek. “Twintig cursisten van Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen gingen de uitdaging aan en staan samen met 5 medewerkers en 1 vrijwilliger op het podium”, vertelt Bruno Casier.

“Maar vergis je niet, aan deze productie werken meer dan 70 mensen mee! Zo knutselden enkele handige harry’s het decor in elkaar. Anderen maakten dan weer beeldmateriaal voor de foyer of helpen in de bar of zijn zaalmeester.”

Wachten

Het stuk kwam tot stand in samenwerking met theatergroep Het Bataljong. “De regisseurs kwamen vooraf langs om de cursisten beter te leren kennen en ze baseerden zich op die verhalen om het script uit te schrijven. Bus 41 werd een totaalspektakel met toneel, muziek en dans met als rode draad ‘wachten’. “Onze mensen zijn heel divers,” vertelt Sofie.

“Maar ‘wachten’ is dat wat hen bindt. Wachten op papieren die in orde worden gebracht, op gezinshereniging, op een rijbewijs…” En hoe hebben de cursisten het ervaren? Vorige week vond in Harelbeke het eerste optreden plaats en iedereen was onder de indruk. “Ik had stress voor de eerste keer”, vertelt Habiba Yaser, “want mijn familie en vrienden kwamen kijken, maar alles is goed verlopen!”

Jan Buyck werd zelfs emotioneel van het geklap na afloop. Farouk Ajlani was aanvankelijk wat bang om Nederlands te spreken, maar heeft erg genoten van de voorstelling. Madina’s zelfvertrouwen heeft dankzij het stuk een enorme boost gekregen. “Ik had eigenlijk geen stress”, lacht ze. “Alle mensen in het publiek zijn mensen zoals jij en ik, waarom zou ik zenuwachtig moeten zijn?”

(LC)