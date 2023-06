Cursisten burlesque op podium in Rumbeke: “Dit geeft vrouwen meer zelfvertrouwen”

Op zaterdag 1 juli is zaal OCAR in Rumbeke het decor voor ‘The Big Burlycious & Les Belles Jarretelles Burlesque show’ van dansschool Burlycious uit Roeselare.

Hoewel hun show meestal vrij snel uitverkocht is, valt de ticketverkoop deze keer toch wat tegen. Maar bij Burlycious laten ze het niet aan hun hart komen en beloven ze de aanwezigen twee uur puur entertainment.

Dansschool Burlycious is gevestigd in Roeselare. “Zo’n acht jaar geleden ben ik gestart met het geven van workshops burlesque”, opent eigenares Helena Enchanteasse (stage name, red.) het gesprek. “Dat viel in de smaak en vaak kreeg ik dan ook de vraag om ook lessen te geven. In 2020 besloten we dan met een vrouwengroepje om een dansschool op te richten. Op die manier zijn we eigenlijk vrij gestaag gegroeid tot wat we nu zijn.”

Vrouwelijkheid

De vereniging geeft vooral les aan vrouwen die zich beter in hun vel willen voelen en hun vrouwelijkheid willen hernemen. “Vaak zijn dat mama’s die vinden dat ze doorheen de week te veel mama zijn en opnieuw wat meer vrouw willen zijn, of ook vrouwen met te weinig zelfvertrouwen. Tijdens onze lessen leren we de vrouwen hun hoofd omhoog te houden en te tonen dat ze echt wel mogen gezien worden. Na het traject dat ze bij ons doorlopen, tonen ze alles wat ze geleerd hebben aan een publiek tijdens een show.”

Nieuwe acts

En dat optreden vindt plaats op zaterdag 1 juli om 20 uur in zaal OCAR in Rumbeke. “Er staan heel wat gevarieerde en nieuwe acts op het programma”, gaat ze verder. “Het orgelpunt van de show is het eerste optreden van onze manlesque. Aangezien onze optredens vooral door vrouwen worden bijgewoond, denk ik dat dit zeker voor een wow-effect zal zorgen bij alle aanwezigen.”

Geïnteresseerden voor het optreden dienen een ticket aan te kopen via de website van eventbrite. Een ticket kost 22 euro. Opmerkelijk: bij Burlycious zelf vinden ze dat die ticketverkoop wat beter mag verlopen. “Andere jaren zaten we snel aan een uitverkochte show, nu gaat het helaas trager. Wellicht komt dit door ons uitgebreid aanbod aan voorstellingen doorheen het jaar, want dat zijn er nu wel al een pak meer in vergelijking met vroeger. Aan de andere kant kan ik wel garanderen dat geen enkele show dezelfde is.”

Euforisch

Hoe dan ook, bij Burlycious staan ze te popelen om de aanwezigen een mooie avond te bezorgen. “Onze shows zijn twee uur puur entertainment en het is altijd een euforisch moment zowel voor als na de optredens”, besluit Helena Enchanteasse.