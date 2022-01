Curieus pakt uit met ‘Kwertoons’ in oc Vondel en de bib

Curieus Meulebeke zit niet stil. Vorig jaar bracht de beweging een beklijvende tentoonstelling met als thema ‘Brand’ en nu pakken ze eerder humoristisch, maar toch maatschappijkritisch uit met ‘Kwertoons’, een expo rond de cartoons van Kevin Werbrouck.

“Curieus is een sociaal-culturele volwassenenvereniging die in 2002 ontstond uit de toenmalige Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid”, aldus Linda Denijs van Curieus. “We stellen ons maatschappelijk geëngageerd op, iets wat duidelijk blijkt uit de activiteiten die we op het getouw zetten. Onze huidige tentoonstelling ‘Kwertoons’ sluit aan bij die van verleden jaar die toen de titel ‘Brand’ meekreeg. ‘Brand’ plaatste de boekenverbranding ten tijde van de nazi’s centraal en maakte eveneens de link naar de actualiteit met een schrijfactie van Amnesty International voor Ahmed Altan die dan uiteindelijk vrij kwam.”

Kritische mening via humor

“Met ‘Kwertoons’ zitten we volledig in de actualiteit want Kwer (Kevin Werbrouck) geeft met de nodige humor zijn eigen kritische mening over wat er in 2021 gebeurde. Deze tentoonstelling komt tot stand dankzij de steun van het Huis van de Mens Roeselare. Ik leerde de cartoonist kennen tijdens een jaaroverzicht (2018) in galerie Blomme. Ik zag ook zijn grafische en technische inbreng bij het mimespel van Carloconi op teksten van Jean Cocteau. Toen bleek dat er ruimte vrij was in oc Vondel (de grote etalagevitrine, kant parking) en in de bib, ging de bal aan het rollen. Op een totaal veilige coronamanier ontdek je het oeuvre van deze getalenteerde kunstenaar.”

“Wie de tentoonstelling bezoekt, maakt eveneens kans op een prijs. Het volstaat je favoriete cartoon aan te duiden op een briefje samen met je naam en telefoon en dit in de doos te stoppen aan de balie van de bib. Verder kan je eveneens in de bib het jaaroverzicht van Kwer aankopen. Het boekje met cartoons kost 15 euro. De tentoonstelling loopt nog tot 7 februari.”

Kruisbestuiving

“Ik kreeg als scholier een grafische opleiding aan de Academie van Roeselare”, pikt cartoonist Kevin Werbrouck in. “Later volgde ik ook nog een opleiding fotografie in Roeselare en in Gent. Dan volgde er een kruisbestuiving. Cartoons gaan dieper dan een foto, zij zetten de mensen aan tot nadenken. Sommige cartoons vragen een inspanning want er dient wel eens nagedacht te worden om ze te bereiden.”

“Mijn grootste inspiratiebronnen zijn Matt Groening, Gummbach, John Callahan en Franquin. Sinds 2017 post ik cartoons op sociale media en positieve kritiek bleef niet uit. Nu post ik wekelijks cartoons over de actualiteit onder het pseudoniem Kwer”, besluit Kevin Werbrouck. (Luc Bouckhuyt)