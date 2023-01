Creatieve leerlingen maken kostuums en decor voor theater

De creatieve afdelingen van de Heilige Familie gaan het liefst aan de slag met concrete culturele projecten. De Ieperse kunst- en toneelkring Richten was dan ook aan het juiste adres toen ze de mode-, kunst- en deco-afdeling vroeg om de kostuums en het decor te ontwerpen en maken voor hun volgende theaterstuk.

Van 10 tot en met 18 februari kunt u het resultaat zelf gaan bekijken tijdens de opvoering van ‘Als we maar ziek zijn’, naar een toneelstuk van Molière in een bewerking van Dirk Clement en Joris Marrecau. Het was leerkracht beeldende kunsten Pascal Debruyne die de initiële vraag kreeg om deze herwerkte versie met de leerlingen beeldende kunsten vorm te geven naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van kunst- en toneelkring Richten. “Onmiddellijk dacht ik ook aan kostuums en decor en zo kwam ik bij mijn collega’s van mode en deco terecht”, vertelt Pascal.

Steampunk

Ann Verbeerst, verantwoordelijke van de Modeafdeling, was meteen te vinden voor deze uitdaging. “De eerste contacten dateren al van vorig schooljaar. In september is regisseur Bart Cafmeyer komen uitleggen hoe hij het concept zag voor dit toneelstuk met

steampunk (een fantasiegenre) als invalshoek.” Kurt Vangheluwe, verantwoordelijke van de decoafdeling, sprong mee op de kar. “De opdracht was heel concreet. We smukten een bestaande troon en doodskist op en leerlingen maakten sleutels, horloges en tandwielen uit isomoplaten.”

“De modeafdeling kreeg de opdracht om veertien kostuums van naaldje tot draadje uit te werken”, vertelt Ann Verbeerst. “Het opzet was oorspronkelijk om te vertrekken vanuit bestaande kledingstukken en die om te toveren met creatieve retouchetechnieken. Maar daarvoor is er veel patroonkennis nodig en dat vormde een probleem. Daarom begonnen we zelf te ontwerpen. We kregen carte blanche en Richten stuurde onze creaties bij waar nodig. Gelukkig was er ook voldoende budget om onze ideeën uit te werken.”

Pascal Debruyne, leerkracht Beeldende Kunsten, schetst het proces. “Na de uitleg van de regisseur gingen onze leerlingen van 6BK aan de slag met het ‘out-of-the-box’ schetsen van de verschillende spelers op papier. Die tekeningen zetten de leerlingen van het vijfde en zesde jaar creatie en mode om naar bruikbare werktekeningen en patronen voor de kostuums waar bestaande kledij geen optie was. Het zesde jaar beeldende kunsten zorgde ook voor de attributen. Dankzij het jubileumjaar van Richten kon er net iets meer.”

Het is niet enkel de derde graad mode die meewerkte, vernemen we van Ann Verbeerst. “De derde- en vierdejaarsleerlingen van creatie en mode stelden bruikbare werkfiches op. Na de aanlevering van de bestaande kledij gingen de leerlingen van het derde en vierde jaar moderealisatie en textielverzorging en het vijfde jaar moderealisatie en -verkoop aan de slag. De eenvoudige stukken werden volledig zelf gemaakt en met een grote dosis creativiteit kon de aangeleverde kledij gepimpt worden.”

deadline

“Eind januari moet alles klaar zijn, zodat de toneelspelers nog even de tijd krijgen om met onze outfits en accessoires te repeteren.” De eerste passessie zijn al achter de rug. “De acteurs waren heel nieuwsgierig en dus gemotiveerd om te komen passen. De pasmomenten waren grappig. De acteurs leefden zich meteen in hun rol in en begonnen hun tekst op te zeggen terwijl anderen hun danspassen oefenden. De pasmomenten gebeurden tijdens de modelessen waardoor onze leerlingen zich nog beter in het stuk konden inleven.” (DS)

Gezien het grote succes wordt er een extra voorstelling voorzien op donderdag 16 februari om 20.15 uur in Concertzaal JOC Ieper. Alle andere voorstellingen zijn uitverkocht.