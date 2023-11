Corneelkring Brielen brengt toneelstuk ‘Martelaar’

Corneelkring Brielen brengt eind november en begin december zes opvoeringen van het toneelstuk ‘Martelaar’, een toneelstuk van Marius von Mayenburg in een regie van Gino Debeyne. Het stuk wordt gebracht in OC Den Briel in de Brielenstraat 3.

De Koninklijke Toneelkring Brielen staat binnenkort op de planken met ‘Martelaar’, een actuele sociale satire, met een eigen zwart-komische logica. In deze satire haalt auteur Von Mayenburg pittig uit naar het fundamentalisme en belicht hierbij ook de dogmatische trekjes van onze Westerse wereld.

Absurdistisch

Martelaar werd in 2012 voor het eerst gecreëerd bij de Berliner Schaubühne. ‘Martelaar’ is een krachtig pleidooi voor vriendschap en onderling begrip, het is een uiterst geestig en absurdistisch toneelstuk over identiteit, religie en integratie. Het stuk raakt op een onorthodoxe wijze allerlei facetten van de multiculturele samenleving en doet je steeds weer in de lach schieten.

Het stuk gaat over de 16-jarige Benjamin die niet meer naar de zwemles wil. Zijn moeder vermoedt dat het iets te maken heeft met drugs, maar de echte reden is van een heel andere aard. Benjamin raakt religieus geïnspireerd. Meer nog, hij zal voortaan leven als een fanatiek Christen, volgens de strikte regels van de bijbel. Gewapend met de bijbel zet Benjamin de hele schoolomgeving op z’n kop en terroriseert al wie hem dwarsboomt.

Acteurs

Het stuk wordt gebracht door Filip Deheegher, Katrien Deweerdt, Kurt Engelbert, Maarten Van De Vijver, Eveline Van der Bauwhede, Mattice Vandaele, Greet Vanderstichele en Katrien Vanderstichele. Er zijn voorstellingen op 25, 28 en 29 november en 1, 2 en 3 december. Tickets en reservaties via www.corneelkring-brielen.be.

Vanaf eind februari 2024 brengt de Corneelkring zijn tweede productie van het seizoen 2023-2024. Dat wordt ‘Wie is meneer Desmet?’ in een regie van Piet Lesage. (EG)