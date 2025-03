Conservatorium sluit schooljaar af met uniek totaalspektakel in de stijl van Night of the Proms

Dit keer geen optreden op een podium in een klassieke concertzaal, maar wel in een omgetoverde sportcampus Lange Munte. In het weekend van vrijdag 27 en zaterdag 28 juni sluit het Kortrijkse conservatorium het schooljaar af met meer dan 700 leerlingen uit de verschillende domeinen op het podium.

Conservatorium Kortrijk heeft een rijke geschiedenis als het aankomt op het organiseren van grote evenementen. Vorig jaar was er de Nacht van het Conservatorium in het historisch stadhuis. Ook daar traden honderden leerlingen op. Het jaar daarvoor organiseerde de school een flashmob met 500 leerlingen in K in Kortrijk. Daarnaast zijn er elk schooljaar talrijke workshops, concerten en toonmomenten.

Omwille van het hoge aantal deelnemende leerlingen én het hoge aantal verwachte toeschouwers koos het conservatorium voor SC Lange Munte op ’t Hoge als locatie. Meer dan 700 leerlingen brengen zowel intieme als uitbundige versies van Disneyklassiekers, opera, popsongs… Sommigen spelen in het orkest, anderen zingen in een koor. Er zijn ook acteurs en dansers.

“Dit wordt een ongezien totaalspektakel. De sportcampus wordt omgetoverd tot een podium waar per optreden 1.200 toeschouwers kunnen aanwezig zijn. Zo wordt een echt ‘Night of the Proms’-gevoel gecreëerd. Momenteel staan er twee voorstellingen gepland, maar ik twijfel er niet aan dat er enthousiasme genoeg zal zijn om nog een derde bij te plannen”, aldus Giovanny Saelens, schepen van Deeltijds Kunstonderwijs.

Praktisch

De speeldata zijn vrijdag 27 en zaterdag 28 juni. De voorstellingen beginnen telkens om 18 uur. Als deze twee shows snel uitverkocht zouden zijn, dan is er nog een optie om een extra voorstelling toe te voegen op zaterdag om 14 uur.

Tickets kosten 9 euro voor alle leerlingen van het conservatorium (zowel jongeren als volwassenen) en voor alle -18-jarigen. Voor alle andere bezoekers bedraagt de prijs 17 euro. Alle info op www.kortrijk.be/conservatorium.