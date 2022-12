Conservatorium bereidtzich voor op poëzieweek

Het is bijna poëzieweek. De laatste donderdag van januari dompelen we ons onder in de wereld van literatuur, gedichten en theater. De poëziekweek start op 26 januari en loopt tot 1 februari. Ook het Avelgems conservatorium komt met een voorstelling genaamd ‘Vals’.

Het thema van deze gedichtendag en -week is ‘vriendschap’, en daarover zal dus ook deze voorstelling gaan. Amber Vandenborre (16) doet hieraan mee. “Het toneel zal gaan over drie zussen die ontvoerd worden. Samen zoeken ze de waarheid en de ontvoerder, en daardoor groeien ze naar elkaar toe. Hun band wordt sterker en sterker, en op het einde van het verhaal is er een enorme vriendschapsband gesmeed. Wanneer de waarheid komt bovendrijven, valt de vraag of de drie zussen bevriend blijven.”

Uitleven

Ze vertelde over haar passie voor acteren. “Acteren is echt een vak apart. Ik ga al sinds mijn achtste naar het conservatorium. Eerst in Heestert, en nu al vijf jaar in Avelgem. Het is fantastisch om als jezelf, iemand anders te kunnen spelen. Je kan je echt uitleven op het podium en verhalen op een hele unieke manier vertellen. Het is ook heel leuk om met een groep samen te werken aan een groter geheel. En wanneer we daar dan allemaal staan, is het een fantastisch gevoel. Later zou ik ook graag podiumkunsten of drama studeren. Het lijkt me fantastisch om van dit mijn job te kunnen maken.”

Ze legde het plezier van poëzie uit. “Vroeger schreef ik gedichten, maar dat is echt niet makkelijk (lacht). Het moeilijkste is eigenlijk de woordkeuze. Poëzie is een hele vrije vorm van literatuur, maar net dat kan het moeilijk maken. Nu lees ik af en toe gedichten. Ik vind het leuk om net in die vrije literatuurstroom zulke verschillen te zien, maar toch ook een herkenbaarheid te kunnen lezen. Tijdens de les gebruiken we niet vaak gedichten. We spelen toneel, en doen vaak aan improvisatie.” (ML)