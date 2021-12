Compagnie Foert zet zich op de kaart met openlucht winterbar in Vichte

Compagnie Foert zegt ‘foert’ tegen wat als typisch mooi doorgaat. Zij zoeken de grens op tussen theater en het botvieren van hun creativiteit. Ongebonden aan bestaande conventies willen zij in de eerste plaats hun verhaal brengen. Helaas zette het coronaspook hen tot driemaal toe een hak. Alleszins snakken ze om uit de startblokken te schieten. Om de brug naar de lente te maken trakteren ze half december op een unieke winterbar in hartje Vichte.

“We willen onszelf op de kaart zetten”, stelt voorzitter Niels Planckaert (21). “Voor onze voorstelling in maart, maar we willen Cie Foert vooral lanceren als startende jongerenvereniging die al haar zotte ideeën vorm wil geven. Het zal een winterbar zijn met uiteraard een paar klassiekers zoals jeneverstand, warme chocolademelk, pannenkoeken, croques en dergelijke waar je kan genieten van allerlei optredens, zowel theater, poëzie, muziek, spoken word en een drag queen-act.”

Het concept van Cie Foert is wat anders dan bij andere theaterverenigingen. “Het is niet zomaar een bestaande komedie die we brengen”, vertelt Planckaert. “Voor ons staat het aspect van ‘maken’ centraal, we vinden dat bovengemiddeld belangrijk. De manier waarop we te werk gaan ligt niet vast. Het kan zijn dat we vertrekken vanuit een bestaande tekst of helemaal open beginnen. Dat kan dan zeer organisch vorm krijgen op basis van onze eigen input.”

Ruimte voor experiment

Het is een andere, creatieve en subtiele om iets naar buiten brengen. “We willen iets vertellen en het is de zaak van de toeschouwer om er al dan niet iets mee te doen”, schetst Planckaert. “Het is een heel proces, een zoektocht naar wát we precies willen vertellen. Langzaam onze weg vinden en de verhalen linken aan elkaar. En dan is de kunst om dat in een theatraal verhaal te gieten. Dat is niet zo evident. En dan prijzen we ons gelukkig met onze twee regisseurs Lore Waignein en Eef Opsomer, die ons begeleiden met engelengeduld en vanuit schitterende ideeën. Er is veel ruimte voor experiment. We improviseren en achteraf filteren we wat eruit gekomen is.”

Drie keer uitgesteld

Voor corona uitbrak was Cie Foert volop aan het werken aan een project dat dan doorheen de crisis tot drie maal toe uitgesteld diende te worden. “Doordat we ons telkens moesten herladen, was op den duur de sprankel verdwenen en de motivatie zoek. Een aantal belangrijke scènes hebben we eruit gepikt en als materiaal verwerkt in onze nieuwe productie, die normaal gezien in maart volgend jaar in première zal gaan.”

Tom Lanoye

“De komende voorstelling is gebaseerd op het theaterstuk ‘De Jossen’ van Tom Lanoye en gaat over een ‘Josdom’, waar alles gesmeerd loopt tot een ‘jos’ zich afvraagt wat ze eigenlijk aan het doen zijn”, vertelt de theatermaker. “Daarop ontstaat er twijfel en begint de rest ook te twijfelen, waarna er chaos ontstaat. De voorstelling zal doorgaan op 10, 11 en 12 maart in de Oude Brandweerkazerne in Deerlijk, die ingericht is als tijdelijke evenementenhal. Daar hebben we carte blanche om de ruimte naar onze hand te zetten. Repeteren doen we in de De Schakel in Waregem, waar er faciliteiten zijn zoals een blackbox. In ruil zijn wij ambassadeurs van De Schakel en brengen we het jonge volkje tot in de theaterzaal, een soort influencers. Een uitgeruste repetitieruimte in Anzegem zou een mooie aanwinst zijn.”