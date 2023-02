Compagnie Foert uit Vichte brengt nieuwe theaterproductie ‘Vandaal’: “Totaalbeleving voor jong en iets ouder”

Het laatste weekend van februari en het eerste van maart brengt Compagnie Foert uit Vichte haar nieuwe theaterproductie ‘Vandaal’. “De ingrediënten voor deze voorstelling? Een straffe locatie, bloedstollende verhalen, hapjes en drankjes en ontembaar jeugdig enthousiasme”, geeft actrice Margot Demeulemeester (28) mee.

Met Gezjost werd het startschot voor Compagnie Foert gegeven in 2022 en ook dit jaar legt het gezelschap de kijklustigen graag in de watten met een stevige portie locatietheater. In de ticketprijs is ook een consumptie inbegrepen en drie hapjes aangepast aan de voorstelling.

Pareltjes

Cie Foert kan je niet zomaar in drie woorden omschrijven. Als je het dan toch probeert, kom je al aardig in de buurt met ‘een hoek af’, ‘door een bende jong geweld’ en ‘op locatie’. Zij spelen niet in theaterzalen, maar kiezen telkens voor een bijzondere locatie. Voor hun eerste theaterproductie ‘Gezjost’ kozen zij de oude brandweerkazerne in Deerlijk, hun winterfestival was te vinden in de Oranjerie, bij BK6, in Kortrijk en hun tweede productie ‘Vandaal’ zal te zien zijn in de gerenoveerde en karaktervolle fabriekshal UZIEN in Deerlijk.

“Met ’Jong geweld’ omvatten we pas afgestudeerden aan de kunstacademie tot vergevorderde twintigers”, schetst acteur en coach Niels Planckaert (23). “De bloedstollende verhalen zijn van de hand van Roald Dahl die vooral bekend staat om zijn kinderverhalen. Wat veel mensen niet weten, is dat hij ook voor een ouder publiek enkele pareltjes neerpende.”

Cie Foert brengt daar een selectie van. Een totaalbeleving voor jong en iets ouder die door drie coachen in meer dan goede banen wordt geleid, zijnde Eef Opsomer, Lore Waignein en Niels Planckaert die van de eerste minuut bij het gezelschap betrokken waren.

Cultuurprijs

Recent kreeg Cie Foert door de cultuurraad de award ‘Samenwerking’ uitgereikt in Anzegem als jonge, beloftevolle theatergroep. De voltallige cultuurraad van Anzegem gelooft dat de som groter is dan zijn delen en dat bewijst volgens hen dit liefdeskind van Theater Streven en de Kunstacademie van Waregem. Voor hun sterke staaltjes acteerkunst en hun onvoorstelbare drive om van jongs af aan hun stempel te drukken op de Anzegems cultuurscène, werden zij in de bloemetjes gezet. Zij kregen geen trofee, maar een blanco blad. Niet omdat het budget op was, wel integendeel. Het is een duwtje in de rug om een affiche en flyer te laten ontwerpen en een fotoreportage te maken bij ontwerpbureau ‘Buro.vier’.

Praktisch

Voorstellingen vinden plaats op 24 en 25 februari, 4 en 5 maart telkens om 20 uur in UZIEN, De Cassinastraat 10 C in Deerlijk.