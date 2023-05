Comedyavond ten voordele van buitenlandse voetbalstage: “Zoveel mogelijk kinderen kans geven om mee te gaan”

Tijdens de eerste week van de zomervakantie trekken 19 Beernemse kinderen naar Slovenië voor een voetbalstage. Omdat de ouders het kamp voor iedereen betaalbaar willen maken, organiseren ze op zaterdag 13 mei een comedyavond met comedian-mentalist Gili, ook wel bekend als Lieven Gheysen.

Zes ouders, waarvan twee jeugdtrainers, werken sinds eind vorig jaar aan de voorbereidingen van de benefietavond. De kostprijs voor het jeugdkamp bedraagt 600 euro. Om ervoor te zorgen dat elke ouder zijn of haar kind mee kan laten gaan, zamelen ze geld in om de prijs te drukken. “We willen zo veel mogelijk kinderen de kans geven om mee te gaan. De kostprijs mag kinderen niet tegenhouden om te voetballen”, vertelt organisator Sven Declerck (43).

Van bij de eerste vergadering werd nagedacht over een concept om geld in te zamelen. “Aanvankelijk wilden we iets met voetbal doen. Om toch eens iets anders te doen, kozen we voor comedy. Gili was vroeger vaak te zien op televisie en heeft net een tournee door Frankrijk achter de rug. Voor ons brengt hij zaterdagavond een soort ‘best of’. We hopen zo’n 150 mensen te verwelkomen”, gaat Sven Declerck verder. “Op die manier zit de zaal goed vol en blijft het overzichtelijk. We willen dat het evenement behapbaar blijft voor ons. Iedereen is welkom!”

Aan de voetbalstage in Slovenië doen zo’n 45 kinderen mee. De voetballers trainen er twee keer per dag en spelen er ook internationale oefenwedstrijden. “Bovendien zijn er ook niet-voetbal gerelateerde activiteiten zoals een afdaling van de grootste deathride van Europa. Voor die kinderen is dat een ervaring om nooit meer te vergeten”, besluiten de organisatoren.

Tickets via iedereemeeopkamp@gmail.com. De benefietavond start omstreeks 20 uur in O.C. De Kleine Beer.