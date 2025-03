Comedian Gili te gast bij Unizo

Voor de derde keer al organiseert de lokale afdeling van Unizo een netwerkavond met comedy. Dit keer is de bekende comedian en mentalist Gili te gast, net als opkomend talent Els Verhofstede. Beide artiesten staan garant voor een vrolijke avond. Tussendoor krijgen de aanwezigen lekkers aangeboden.

Het evenement heeft plaats op woensdag 2 april vanaf 19.30 uur in het Dienstenhuis Groenhove. Er zijn voor iedereen tapas en een broodje met beenham voorzien. De toegangskaarten kosten 45 euro, alle drank en eten inbegrepen. De tickets zijn te koop bij de bestuursleden van Unizo en via www.unizotorhout.be.

Humor als rode draad

Gili, het pseudoniem voor Lieven Gheysen, verrast vriend en vijand door zijn vijf zintuigen zó goed te gebruiken, dat het lijkt alsof hij een zesde zintuig heeft. Dat is het vak dat hij als comedian en mentalist tot een ware kunst wist te verheffen. Hij maakt er vermeende paragnosten en helderzienden liefdevol belachelijk mee. Tijdens zijn show brengt hij een mix van mentalisme, wetenschap en illusionisme met de humor als rode draad. “Het wordt een optreden om naar uit te kijken”, zegt Jens Messely namens het bestuur. “We zijn blij dat we Gili voor onze netwerkavond hebben kunnen strikken. Een absolute aanrader!”

Het tweede optreden komt van Els Verhofstede. Zij mag dan relatief nieuw en een late roeping zijn in het wereldje van de comedy, ze staat als vrouw er stevig haar mannetje in. Ze heeft het over onderwerpen zoals ouder worden, de menopauze en de uitdagingen bij het opvoeden van puberende en jongvolwassen kinderen. Ze stond in de halve finale van Humo’s Comedy Cup en in de finale van de Lunatic Comedy Award.

Voor ondernemers

“Onze Unizo-afdeling is er voor alle Torhoutse ondernemers”, aldus bestuurslid Hilde Declerck. “Niet alleen de detailhandelaars, maar ook freelancers, vrije beroepen, horeca-uitbaters, bedrijfsleiders, enzovoort. We leggen extra nadruk op het connecteren van de ondernemers aan de hand van netwerkrecepties, bedrijfsbezoeken en noem maar op. En we verdedigen natuurlijk de belangen van onze leden. We leggen ons oor heel goed te luisteren.” (JS)