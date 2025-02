Colette Deryckere leidt toneelgroep Die Ghesellen: “Ik sta open voor alle ideeën”

Jan Deleersnyder zet na een periode van 20 jaar voorzitterschap een stap opzij. Hij is een van de pioniers van de groep die in 1972 het levenslicht zag en drukte zijn stempel als acteur, medewerker, regisseur, bestuurslid en voorzitter. Niet zomaar kreeg hij tijdens een algemene vergadering een warm applaus. Tijdens dezelfde bijeenkomst waren er ook bloemen voor zijn opvolgster Colette Deryckere.

Colette kent het klappen van de zweep. Zij is ruim 20 jaar spelend lid en bereddert samen met haar man Filip Hatse (beiden interieurarchitect) veel aspecten van wat bij een toneelproductie komt kijken. Tegenwoordig genieten zij van hun pensioen en evenzeer van hun kinderen en kleinkinderen. Maar toneel is in hun leven nooit ver weg. “Toneel… ja, daar ben ik eerder toevallig ingerold. In Beveren-Leie was ik jarenlang lid van Markant”, vertelt Colette. “Als bestuurslid heb ik meegewerkt aan kleine toneelopvoeringen die we brachten op de startavond of een kerstfeest. Ik kreeg de smaak te pakken om te acteren. Een ander bestuurslid, Lieve Verraes, wier man Luc Destoop acteerde bij Die Ghesellen, heeft dat gemeld aan het gezelschap. Op een dag kreeg ik bezoek van Jacques Degloire en wijlen Norbert Vandercruyssen met de vraag om mee te spelen bij Die Ghesellen. Ik heb niet getwijfeld en volmondig ja gezegd en zodoende stond ik in maart 2003 voor het eerst op de planken in Een harlekijn voor Filip met Ludwig Poignie als regisseur. Het was een echte vuurdoop met al van bij het begin een moeilijke rol, maar de ondersteuning van de spelersgroep en de regisseur waren zo groot dat het smaakte naar meer. Ik leerde bij en de vriendschap onder de spelers werkte stimulerend. In 2003 behoorde de piepjonge Niels Destadsbader tot de ploeg. Ik denk er nog dikwijls aan terug als ik hem aan het werk zie en hoor. Het ene stuk na het andere, zo’n twintig in totaal met wel tien verschillende regisseurs. Met Vier zusters behaalden wij de gouden meeuw van de provincie. Ook in enkele andere jaren viel de groep in de toneelprijzen. Een minder aangename herinnering was toen ik in een verkeersongeval betrokken geraakte en een op stapel staande productie een jaar moest uitgesteld worden. Dat typeert de bekommernis en de onvoorwaardelijke vriendschap van de groep die het spelen bij Die Ghesellen zo aangenaam maakt.”

Bestuurslid

“In 2013 werd ik bestuurslid met Jan Deleersnyder als voorzitter. Ik kreeg de taak van decorontwerper en requisiteur, wat ik tot op heden nog steeds met volle goesting doe. Voor de technische tekeningen mag ik rekenen op mijn man en op een zeer flexibele en bekwame decorploeg. In 2022 vierden we het 50-jarig bestaan van Die Ghesellen, wat in deze huidige tijd mooi is. Het is een bewijs dat een goed gezelschap met veel enthousiaste leden en een rijk palmares toch nog reden van bestaan heeft. In 2022 werkte Die Ghesellen mee aan het stuk RUR, een productie met verschillende gezelschappen in de Transfo in Zwevegem. In 2023 was er voor het eerst een coproductie met de Gezinsbond van Deerlijk in regie van Saskia Debaere. Positief en er volgt bij leven en welzijn in december 2026 een nieuwe coproductie.”

Leiding

“Toen de vraag kwam om Jan Deleersnyder op te volgen, heb ik ja gezegd. Vooral omdat ik geloof in het team en ik me gesteund voel door een goed bestuur. Mijn uitdaging als voorzitter is vooral om de gedrevenheid in ons team te blijven aanwakkeren, open te staan voor alle nieuwe ideeën en jonge mensen warm te maken om kennis te maken met onze groep en net zoals mij onvergetelijke uren te beleven op de planken. Kom eens kijken naar onze volgende productie in maart:Burger-Edelman in een regie van Bart Dujardin. Het wordt een bruisende vertoning met maar liefst 16 acteurs. Om de groep verder uit te bouwen, organiseren wij onder de leiding van de toneelkoepel Open Doek op zaterdagvoormiddagen 3, 10 en 17 mei van 9 tot12 uur een gratis introductie overhet proeven van acteren. Ervaring is niet vereist, alleen goesting, zoals ik 22 jaar geleden goesting had. Onze gezellen zullen jullie met open armen ontvangen. Het is niet gemakkelijk om mensen warm te maken voor een avondje goed theater. Toch geloof ik rotsvast in de toekomst van Die Ghesellen.” (MV)

Alle info is te vinden op: www.toneeldieghesellen.be.