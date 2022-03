Cinépalace krijgt 250.000 euro subsidie van Vlaamse overheid voor renovatie: “Sterke geschiedenis vormt beginpunt”

Het project Zaal Cinépalace aan de Zwevegemsestraat krijgt 250.000 euro van de Vlaamse overheid. De Stroate vzw wil het gebouw grondig renoveren om er een multifunctioneel gebouw van te maken met plaats voor hun Hip Hop Academie.

In het kader van het relanceplan van de Vlaamse Regering kende Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, financiële steun toe aan 25 infrastructuurprojecten in heel Vlaanderen. In totaal wordt er bijna 3,9 miljoen euro geïnvesteerd. Het is het resultaat van een projectoproep die past binnen het globale investeringsplan van 30 miljoen euro voor jeugdinfrastructuur. Een daarvan is het project Zaal Cinépalace. Die oude cinemazaal is aan vernieuwing toe.

De Stroate vzw, een Jeugdcultuurcentrum gebaseerd op de Hip Hop cultuur, had er van 2017 tot 2020 hun vaste stek. De Stroate wil het gebouw grondig renoveren om er een multifunctioneel gebouw van te maken dat voldoet aan de huidige energetische standaarden en aan de verwachtingen van een moderne zaal. “

Er wordt geïnvesteerd in vernieuwing van het dak, de vloer en de buitenmuren

Er wordt vooral geïnvesteerd in vernieuwing van het dak, de vloer en de buitenmuren. Daarnaast zal er werk gemaakt worden van een betere akoestiek, lichtinval en goed functionerende elektriciteit en waterleidingen”, luidt het. “‘Ciné Palace’ wordt een multifunctioneel gebouw dat onder andere onderdak geeft aan tal van polyvalente lokalen waarin jeugdverenigingen hun wekelijkse werking kunnen laten doorgaan, een jeugdhuis/fuifzaal, enkele commerciële ruimtes, een kantoorruimte en twee terraswoningen”, aldus schepen van Bouwen en Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester).

Authentieke art deco-elementen

Met iedere functiewijziging onderging het uitzicht van de ‘Grote Zaal’ telkens een transformatie. “Iedere periode gaf een unieke uitstraling en karakter aan de zaal. Wij nemen de sterke geschiedenis dan ook als een beginpunt. Bij de renovatie van de ‘Grote Zaal’ willen we die aanpassingen integreren in het finale ontwerp, zonder de volledige geschiedenis uit wissen. Zo zullen de authentieke art deco-ornamenten weer tevoorschijn komen van achter de valse wanden, en maken we de oorspronkelijke dakkoepels weer open om daglicht binnen te brengen. Verder stellen we de oude filmprojectoren tentoon in de nieuwbouw en worden de muren een blank canvas waarop jongeren naar hartenlust hun graffitikunsten kunnen oefenen en tentoonstellen”, luidt het bij bouwheer CKA+ Cnockaert Architecture.

Het buurtpark ‘Palacehof’ zal in de toekomst groen in het straatbeeld brengen en een ontmoetingsplek in openlucht voor de buurt zijn. Het vormt een groene voetgangersverbinding tussen de Zwevegemsestraat en de Slachthuisstraat. Op deze manier krijgt het project ‘Cine Palace’ er ook een extra gevel erbij.

Langs de Zwevegemsestraat en het ‘Palacehof’ komt het gedeelte nieuwbouw. De witte gevel, met groene kleuraccenten, typeert het project en valt op in het straatbeeld. Deze nieuwe gebouwen vormen een front, waarachter de oude bioscoopzaal verscholen zit.