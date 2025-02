Cie FOERT spreekt in ‘Zonder Morgen’ over wat verzwegen wordt: “Vol met ideeën van spelers”

Onbekenden komen samen. Wat hen verbindt, is een vertwijfeld verlangen. Balancerend tussen hoop en wanhoop, eeuwigheid en vergankelijkheid. “Wat als we de moed vinden om onze maskers af te werpen?”, gooit regisseur Eva Lambaere (30) de kijker voor de voeten.

De voorstelling Zonder Morgen is geen afrekening met het leven, maar geeft een stem aan de innerlijke strijd waar velen in verborgen eenzaamheid mee worstelen. Het doorbreekt taboes die diep verankerd zitten in onze samenleving. Het neemt de kijker mee naar hoogtes en laagtes, zoals het leven zelf. Een subtiele balans tussen zwaarwichtigheid en luchtigheid, een uitnodiging tot een open blik. De regie is voor het eerst in handen van Eva Lambaere, docent drama aan het Conservatorium van Kortrijk en sinds de opstart in 2018 betrokken bij Cie FOERT. Met steun van regieassistent en haar vroegere docent Lore Waignein, en nieuw bloed op de planken Emille Libbrecht en Robbe Baert die de stap zetten naar hoofdrollen. Oud-lid Jeroen Adams keert na enkele jaren terug en speelster Margot Demeulemeester is zeven maanden zwanger, wat op een mooie manier in het stuk verweven werd. “Het script, decor en de vormgeving zijn volledig door cast en crew ontwikkeld, met grafisch werk van Jelle De Mets”, aldus Lambaere.

Rauw en oprecht

Het is doorspekt met ideeën en zelfgeschreven monologen van de spelers die het geheel versterken. Het resultaat is dat de productie gedragen wordt door iedereen en dat word je gewaar op scène. “Het stuk is niet van mij, maar van ons”, benadrukt de Gentse regisseur. Zonder Morgen is rauw en oprecht. Het verbloemt niet en toont dat niemand met een lege rugzak rondloopt. Cie FOERT stuurt de wereld in dat het oké is om te praten, dat schaamte niet nodig is en verlaagt de drempel om jezelf bloot te geven.

De productie wordt ingezonden voor het festival Spots op West in juli 2025, met een verrassend sprankeltje ABBA.