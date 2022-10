Christine Herman en Kurt Ramon, twee ervaren rotten op de planken

Christine Herman en Kurt Ramon hebben samen meer dan …jaar podiumervaring. Binnenkort zijn ze te zien in Vodden & Kwast van toneelgezelschap Alise On Stage.

“Ik begon op mijn 23ste met acteren. Wat me na al die jaren nog zo aanspreekt is het feit dat je in toneel mag zeggen wat je in het echte leven niet mag zeggen. Het is een soort van dubbelleven waar je al je emoties eens uit je lichaam kunt laten vloeien”, vertelt Christine Herman.

Ze speelde in verschillende toneelgezelschappen waaronder Theater Tinnenpot en Theater Antigone en deed ooit mee aan het luisterspel ‘t Koekoeksnest van Radio 2. “Ik moest dan iedere week naar Brussel om daar mijn brochures in te lezen. Ik leerde er vooral mijn stem goed gebruiken en dat kwam later in mijn toneelspel nog van pas. Om nog meer bij te leren op toneelvlak, trok ik op zaterdagavond ook naar het conservatorium van Kortrijk”, aldus Christine.

Voor Kurt Ramon begon zijn toneelcarrière vroeger en de aanzet was er al in de lagere school. “Ik zat in het Onze Lieve Vrouwencollege in Brugge en in het vierde leerjaar mocht ik op de proclamatie een gedicht voorlezen. Ik stond alleen op een geïmproviseerd podium voor pakweg 240 man, toen begonnen de theaterkriebels bij mij op te komen”, vertelt Kurt Ramon.

Kurt herinnert zich nog helder zijn eerste toneel en het eerste woord die hij moest zeggen. “Mijn eerste wapenfeit was het stuk De mirakelmakers in 1991 met toneelvereniging De Drye Sweerden in Varsenare. Het is een volkstoneel over een cafébaas, een meester en een koster die een plan beramen om de mensen naar hun leeglopend dorp te lokken. Het toneel is wat ze noemen een echte billekletser. Ik speelde de cafébaas en mijn eerst woord begon met een ‘g’ en eindigde op ‘odverdomme’.”

Kurt speelde later ook nog voor het Oostends Varieté Theater, nu speelt hij in ‘t Brugs Variété Theater, met die laatste doet Alise On Stage nu een kruisbestuiving. Er doen twee acteurs mee van het BVT in het volgende stuk van de theatergroep. “Een van de mooiste momenten in mijn theatercarrière was met het BVT toen we het stuk ‘tot nut van ‘t algemeen’ opvoerden in een volle Stadsschouwburg van Brugge. Ik ging er een tijdje terug naar een concert van Ozark Henry en ik werd terug nostalgisch en dacht: ik heb hier ook nog gestaan”, zegt Kurt.

Twee tegenpolen op gebied van genre

Christine is minder fan van komische stukken als Kurt “Ik speelde vroeger meestal zwaardere stukken en drama en het werd tijd om eens mijn tanden te zetten in een goede komedie. Ik vind van mezelf wel dat ik niet komisch kan zijn, ik ben toch nog altijd meer gemaakt voor pakweg een Griekse tragedie dan een grappig stuk. Maar ik sta de uitdaging niet uit de weg en mijn droom is om nog eens een echte rebelse rol te vertolken zoals een prostituee”, vertelt ze.

Bij Kurt moet het allemaal niet te serieus en zwaar zijn. “Ik zag die bombastische stukken nooit zitten en daarom sloot ik me ook direct aan bij theaterkringen die vooral gericht waren op het humoristische toneel. Het mag bij mij altijd luchtig en kluchtig zijn. Zo stond ik ooit op het podium met een zwarte string op een witte onderbroek”, zegt hij al lachend.

Christine en Kurt zijn te zien in Vodden & Kwast in zaal Ocar aan het Kerkplein 29 in Rumbeke op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober om 20 uur, zondag 23 oktober om 15 uur en vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober om 20 uur. (LVC)

Meer informatie over het stuk en tickets kan je bestellen via de website www.aliseonstage.be of telefonisch via 051 20 50 89. (LVC)