Christ en Thomas zijn het spoor ‘Bijster’ in nieuw theaterstuk

Nog tot en met 28 oktober spelen Christ Decommere en Thomas Demeulenaere in De Schaduw in de Wezestraat het theaterstuk ‘Bijster’, in een regie van Tom Ternest. Het is het eerste deel van wat een trilogie moet worden. “Het stuk gaat over twee mannen van ‘boven de 40’ die het spoor van het leven eventjes bijster zijn”, zegt Tom.

“Ieder jaar hebben we in De Schaduw een eigen productie”, zegt Jonah Muylle. “Soms groot, zoals destijds ‘Midzomernachtsdroom’, soms minder groot, zoals nu ‘Bijster’. Nu gaat het over twee mannen, de volgende keer staan hun (ex)-vrouwen tweelingzussen op het podium en het derde luik wordt een confrontatie tussen de mannen en hun vrouwen”, vertelt Muylle.

Goeie vrienden

Tom Ternest is professioneel acteur en regisseur en stichter van ‘Theatermakery Het Eenzame Westen’. In De Schaduw leerde hij in 2004 Christ Decommere kennen en in 2006 Thomas Demeulenaere. Ze werkten ondertussen vaak samen en werden goeie vrienden. Tom, kersverse papa, was niet meer van plan om naast zijn professionele carrière nog bezig te zijn met amateurtheater. “Maar toen de vraag kwam van Christ en Thomas om iets nieuws te creëren, kon ik geen nee zeggen”, zegt Tom.

Van nul

De drie begonnen van nul en zochten uit waarover ze het wilden hebben. “Uiteindelijk kwamen we bij ons eigen leven als mannen uit”, zeggen ze. “Het stuk gaat over twee schoonbroers die het spoor van het leven bijster zijn en speelt zich af op de zolderkamer van een van hen, waar vele Märklin-spoorbanen het decor zijn. Ze hebben het over waar ze staan in het leven, wie ze zijn, wat ze willen, wat ze weten, over de stress van het huwelijk… Het spoort bij hen eventjes allemaal niet meer. De trein van hun leven dendert voort, maar zij houden even halt. Hun (ex)-vrouwen tweelingzussen zijn niet te zien op het podium, maar zijn wel op een ‘bijzondere’ manier aanwezig… Lotje Vercaigne zorgt als dramaturge voor de vrouwelijke toets.”