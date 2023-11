Charlotte Verstraete speelt ambtenaar in ‘Leve de Koning’

Eind november brengt toneelkring Willen is Kunnen uit Lichtervelde het toneelstuk ‘Leve de Koning’, een blijspel van Lode Pools, geregisseerd door Rudy Declercq. Eén van de actrices is Charlotte Verstraete, die een ambtenaar bij de gemeente speelt.

Charlotte Verstraete (22) is leerkracht PAV, aardrijkskunde en psychologie in het KTA in Gistel. “Het is de eerste keer dat ik meedoe met het toneel van De Zwaan”, vertelt Charlotte. “In het middelbaar speelde ik toneel in het VLTI en ik volgde toneel en voordracht bij STAP Roeselare. Maar tijdens mijn hogere studies werd het te druk. Nu ik weer meer vrije tijd heb, begon het te kriebelen om er opnieuw mee te beginnen.”

De keuze voor De Zwaan was snel gemaakt. “Willen is Kunnen brengt altijd toffe stukken. Ik voelde mij onmiddellijk welkom bij hen. De repetities zijn leuk en met mijn medespeler, mijn echtgenoot in het stuk, klikt het. We hebben veel plezier samen.”

Ambtenaar

“Ik speel Yvette, een ambtenaar bij de gemeente. Het is eerder een bijrol. Mijn ouders krijgen een uitnodiging om naar de receptie van de heropening van de koninklijke serres te gaan. Barbara, mijn moeder, is eerst in de wolken. Maar uiteraard gaat er heel wat aan vooraf voor ze uiteindelijk op de uitnodiging ingaat. Er rijzen vragen op zoals is de uitnodiging wel echt? Wie neemt ze mee? Welke kleren doet ze aan?”

Leve de Koning is het eerste stuk waar Charlotte aan meedoet, maar niet het laatste. “Tenminste als het optreden mij bevalt”, lacht Charlotte. “Ik heb behoorlijk veel stress vooraf, maar eens ik op het podium sta, verdwijnt die als sneeuw voor de zon.”

Leve de Koning wordt gebracht in zaal De Zwaan op zaterdagen 25 november, 2, 9 en 16 december om 20 uur, zondagen 26 november en 10 december om 15 uur, zondag 3 december om 18 uur, donderdag 7 en vrijdag 15 december om 20 uur. Kaarten zijn te verkrijgen bij de spelende leden.

(Jenka Watteny)