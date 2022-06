CC Het Perron lanceert voorstelling voor kleuters van anderhalf

Het nieuwe cultuurseizoen voor Ieper en Poperinge werd vanavond voorgesteld aan het grote publiek. Zo’n 300 cultuurfans zakten op vrijdagavond af naar de Ieperse cultuurtempel Het Perron. De programmatoren laten de moeilijke coronaperiode achter zich en mikken vooral op beleving en ontdekking.

De Ieperse Cultuurschepen Valentijn Despeghel maakt kenbaar dat ze met hun programmatie via educatieve pakketten nog meer scholen willen bereiken. “En dat willen we doen van kleuters tot de zevendejaars uit het secundair onderwijs. Voor theater en dans zetten we ook nog meer in op voorgesprekken en inleidingen waarbij gezelschappen voorafgaand aan de voorstelling komen vertellen hoe die ontstaan en gegroeid is.” Met een flashy compilatiefilmpje werd de muziekprogrammatie in de kijker gezet. Els Verlinde gaf nog een extra woordje toelichting bij de theater- en dansvoorstellingen. “We krijgen voor het eerst theatergezelschap Stan over de vloer met ‘About Elly’ (24/03) naar de gelijknamige film.

Naast deze nieuwe ontmoeting zijn er ook gevestigde waarden zoals Bruno Vanden Broecke (08/12), Frank Focketeyn (03/03) en Peter De Graef (10/12). De naam ‘Karin Jacobs’ zegt u misschien niets, maar ze is de mama van Clara en Jelle Cleymans en brengt met ‘Moederpijn’ (06/05) een heel persoonlijk verhaal. In het ‘Eigen Kweek’-ontwikkelingstraject geven we kansen aan de jonge podiumkunstenaars Joren Vandenbroucke en Annelies Van Hyfte. Voor hun ‘Drie geraniums op een vensterbank’ (23/04) zijn we nog op zoek naar een woonkamer om er een aantal voorstellingen te geven, telkens voor 10 personen en met virtual reality.”

Kleermakerszaak

Familievoorstellingen krijgen ook ruime aandacht, vertelt Isabelle Verstraete die zich daarover ontfermd heeft. “We trekken naar het Don Boscocollege voor ‘Craquelé’ (09/10) van Studio Orka, die er eind 2022 mee ophoudt. Gelukkig hebben wij hen nog kunnen vastleggen. Daarnaast brengen ze met ‘Pied de Poule’ (18/19/20 november) iets unieks in een nog in te richten kleermakerszaak in de stad. Voor het eerst hebben we ook een voorstelling voor kleuters van anderhalf. Daarvoor tekent Sprookjes enzo met ‘De Tuin’ (10/05). ‘Click’ (30/04) is ook van hen en is dan weer bedoeld voor driejarigen en ouder. Voor muziek pik ik er aki (02/12) uit, want daar drumt Anke Verslype bij die roots heeft in Zillebeke. Ik maak ook graag van de gelegenheid gebruik om ons ABO Klassiek in de etalage te zetten. Voor 83 euro krijg je 5 klassieke concerten in de regio gepresenteerd, waar werk van Beethoven, Scarlatti en Bach de revue passeren. Of wat dacht je van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen o.l.v. Dirk Brossé (10/02)? Wie wil kan ook een vormingsavond over blaasorkesten en -muziek (08/02) bijwonen die gegeven wordt door Ieperling Klaas Coulembier.”

Piv Huvluv 25 jaar op de planken

Cultuur in Ieper en Poperinge mag ook gaan over wetenschap en techniek, vernemen we van Jessy Clynckemaillie. “Hetty Helsmoortel (Missie 2022 – 13/10) en Lieven Scheire (Artificiële Intelligentie – 21&22/10)) brengen er elk hun try out. We willen hiermee niet enkel nerds aanspreken, maar iedereen die geïnteresseerd is in hoe alles in elkaar zit. Daarnaast komt Rudi Vranckx (12/01) een vlijmscherpe analyse geven over ‘Oorlogen en problemen van onze tijd’. In het lichtere genre komt radiomaker Stijn Van de Voorde (21/01) vertellen over de muziekwereld. Wie houdt van humor mag zeker Piv Huvluv (15/01) niet vergeten in de agenda te noteren, want hij staat 25 jaar op de planken.” Tot slot van deze culturele lanceringsavond kwam ook schepen Loes Vandromme nog aan het woord. “We willen de mensen opnieuw samenbrengen en laten genieten. Het is fijn om zo dichtbij te kunnen en mogen genieten van cultuur. Daarbij zullen we ook oog hebben voor wie minder financiële draagkracht heeft. En vergeten we niet de socio-culturele verenigingen met hun programmatie, want zij vormen de maizena van onze maatschappij!”