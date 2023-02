Caroline Lanoo regisseert ‘De Drumleraar’

Caroline Lanoo (53) is al ruim 15 jaar een bejubelde actrice bij het amateurgezelschap Vlaanderens Zonen in Lotenhulle. De Ruiseleedse volgde de voorbije jaren ook de opleiding Regie in Gent en om die studies af te ronden brengt ze het stuk ‘De Drumleraar’ van Arne Sierens op vrijdag 28 en zaterdag 29 april.

Haar een bezige creatieve bij noemen, is een open deur intrappen. Haar kennissenkring weet al lang dat Caroline (53) van vele markten thuis is. Niet het minst verbaal en op het podium als getalenteerd actrice. Caroline is getrouwd met Luc Maenhout en de mama van vier zonen. Het gezin woont in de Poekestraat, op een boogscheut van Poeke-dorp, waar ze ook actief medewerkster is bij het feestcomité en Ferm. Ze is begeleidster Mobiele en Ambulante ondersteuning en leefgroepbegeleidster bij de vzw Verburght in Landegem (Deinze). Haar hobby’s zijn sporten, lopen in de natuur, koken en vooral datgene waar ze manifest in schittert: het theater.

Al ruim 15 jaar is ze de alom bejubelde actrice bij amateurgezelschap Vlaanderens Zonen in Lotenhulle. Ambitieus en gedreven als ze is, volgt ze al enkele jaren de opleiding Regie aan de Academie voor Podiumkunsten in Gent. En die theaterstudie gaat ze weldra afronden met haar eindwerk. Dat is de regie voor het stuk ‘De Drumleraar’ van Arne Sierens. Met twee voorstellingen op 28 en 29 april, waar Caroline de eindverantwoordelijke is. Die opdracht is dan ook haar eindwerk en de bekroning van drie jaar opleiding… De acteurs die avond, kennissen van Caroline, zijn Christine De Leeuw, Ivan De Jonge en Jan De Boever.

“Het is allemaal begonnen op mijn werk, de begeleiding van mensen met een fysieke en /of mentale beperking. In de lente van 2020 zouden we daar een stuk opvoeren, maar door corona mochten er geen externen binnen. Dus geen regisseur voor ons toneel.”

Opleiding Regie in Gent

“Ik heb dan maar meteen zelf die taak op mij genomen en dat beviel me mateloos. Dat was het signaal, de aanleiding voor mijn opleiding Regie in Gent. Drie jaar lang via avondonderwijs in het Piccolotheater van de Academie voor Podiumkunsten. Ik nader de eindmeet en nu nog de final touch met het eindwerk. Ik ben al lang fan van het theaterwerk van Arne Sierens en koos uit zijn oeuvre ‘De Drumleraar’. De cast stelde ikzelf samen. Drie mensen uit mijn kennissenkring, waarvan éen man met een drumstel. Dat intermezzo en die inbreng geven een meerwaarde aan de vertoning. De drummer zal effectief ook acteren maar dan met zijn drumstokken. De inhoud ga ik niet verklappen, enkel dit: een dame zoekt een drumleraar voor haar zoon.” (RV)

Op 10 en 11 juni is er in de zaal van de sporthal van Landegem een toneelstuk met de cast van bewoners van de instelling vzw Verburght in een regie van Caroline Lanoo. ‘De Drumleraar’ wordt opgevoerd in theater Box, Pijndersstraat 16 in Gent op 28 en 29 april om 20 uur. Reserveren via Piccolotheater.be. Het stuk wordt hernomen in zaal De Pulle, Tolpoortstraat 114 in Deinze op 13 mei. Info via 0495 40 51 14 of carolinelanoo@gmail.com.