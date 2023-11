Carline’s Mysterie pakt uit met de voorstelling ‘t Was ol weg: “Opbrengst gaat naar goede doelen”

Volksspelencafé Het Mysterie uit Poperinge en Carline’s Echo van Marc Dewilde organiseren al enkele jaren succesvolle concerten en dat resulteerde ondertussen in Carline’s Mysterie. Ze pakken in december uit met de voorstelling ‘t Was ol weg met Bart Cafmeyer en Kobe Sercu. Daarvoor wijken ze uit naar de oude stadsschouwburg Den Aria bij het Hopmuseum op zaterdag 23 december. De opbrengst gaat integraal naar enkele goede doelen die Marc nauw aan het hart liggen.

Poperingenaar Marc Dewilde startte in 2020 met het project ‘Carline’s Echo. Hij deed dit na het overlijden van zijn vriendin Carline op 4 juli 2020. Ze hield enorm van cultuur en om haar in gedachte te houden, lanceerde hij een project waarbij cultuur centraal zou staan. Samen met Lut Pelgrims van volksspelencafé Het Mysterie uit Poperinge biedt hij jaarlijks tal van concerten aan.

Stadsschouwburg

De opbrengst van enkele van de optredens die worden georganiseerd, gaat telkens naar een goed doel. “Ondertussen is de samenwerking tussen Lut en Carline’s Echo uitgegroeid tot een feitelijke vereniging ‘Carline’s Mysterie’. De inbreng van Lut aan het geheel is meer dan waardevol, iets wat vooral ook door de artiesten gewaardeerd wordt. Het is de bedoeling dat we ieder jaar één of meerdere goede doelen steunen. Omdat in Het Mysterie de plaats beperkt is en zoveel mogelijk mensen willen plaatsen, wijken we voor onze voorstelling in december even uit.”

Op zaterdag 23 december is er de voorstelling ‘t Was ol weg met Bart Cafmeyer en Kobe Sercu. “Welke locatie leent er zich beter toe dan de oude stadsschouwburg Den Aria gelegen bij het Hopmuseum en boven Bistro De Stadsschaal om dit verhaal te brengen. Maak je klaar voor een innemende muzikale vertelvoorstelling van formaat”, aldus Marc. “’t Was ol Weg’ is een monoloog over de heropbouw van de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog, met Bart Cafmeyer en Kobe Sercu. Het verhaal katapulteert je naar een tijd waarin oorlogskoorts en de Spaanse griep de mensheid in hun greep hadden. Het fijn opgebouwde scenario van Stefan Vancraeynest, gebaseerd op historisch materiaal, bevat subtiele parallellen en/of steekjes naar de politiek van vroeger en van nu. De op waarheid berustende anekdotes zorgen dan weer voor heerlijke humor”, aldus Marc.

“Wat die vrijwilligers op de palliatieve afdeling doen, is bewonderenswaardig. Het is echt een roeping om met stervenden om te gaan”- Marc Dewilde

“Niemand kan zo sappig en boeiend vertellen als Bart Cafmeyer. Als toeschouwer hang je de hele voorstelling lang aan zijn lippen – zo hard zelfs, dat zijn lippen er zeer van gaan doen. De liedjes over afscheid en verdriet alsook de instrumentale muziek die Kobe Sercu uit zijn gitaren tovert, passen als gegoten bij dit verhaal over een streek die als een feniks herrijst uit het puin. Kortom: ‘t Was ol Weg is geen zoveelste reconstructie van oorlog en pijn, maar een machtig en ontroerend verhaal over veerkracht en trouwe vriendschap. Verteltheater pur sang.”

Bewonderenswaardig

“Deze voorstelling zag ik al in De Kinderbrouwerij en vond ze heel mooi, en op sommige momenten ook aangrijpend. Ik ken Kobe Sercu van toen Carline op de palliatieve afdeling lag in het Jan Ypermanziekenhuis. Zowel ikzelf als de kinderen van Carline waren onder de indruk van wat hij en zijn team professionele verplegers maar ook vrijwilligers er verrichten. Voor die vrijwilligers is dat bewonderenswaardig, want dit is echt een roeping om met stervenden om te gaan. Ik had dan ook beloofd aan de kinderen en aan Kobe van als het kon ik eens iets terug zou doen”, zegt Marc.

Goed doel

De opbrengst van de voorstelling wordt integraal verdeeld over enkele goede doelen. “Er is de patiëntenvereniging Melanoompunt, en de vrijwilligers van de palliatieve afdeling Jan Yperman en Allemaal Mensen. Elk op zich steunt op de werking van mensen die zich vrijwillig inzetten voor de medeburgers. Wat Melanoompunt betreft is dat ook omdat vrijwilligers tal van initiatieven opzetten om mensen met melanoomkanker en hun familieleden te ondersteunen, moreel en door middel van hulp bij onderzoek naar Melanoom. Lut heeft dan weer sympathie voor de vrijwilligers van Allemaal Mensen die regelmatig naar het vluchtelingenkamp over de Franse grens trekken met goederen en om er mensen te helpen bij het wassen, haar knippen….”, vertelt Marc.

“We hopen dan ook dat mensen die mijn vriendin Carline gekend hebben, iemand gehad hebben die een tijd voor zijn overlijden aan de goede zorgen op de palliatieve eenheid werd verzorgd of die bekommerd zijn om vluchtelingen in het kamp net over de grens naar deze voorstelling zullen komen.”

Een ticket (vrije zitplaatsen) voor de voorstelling kost 15 euro, één gewone consumptie in Bistro De Stadsschaal – te gebruiken de avond zelf – is hier inbegrepen. “Wie niet kan komen, kan ook een ‘vrij’ ticket kopen. Dit ticket maken we dan over aan mensen die het financieel niet breed hebben en toch graag eens naar een voorstelling zouden komen. In dat geval vermeld je in de overschrijving ‘vrij ticket’.” De voorstelling wordt gespeeld op zaterdag 23 december om 20 uur in Den Aria, Gasthuisstraat 71 in Poperinge.