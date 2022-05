Bus 41: laaggeletterden samen op de planken in Kortrijk en Roeselare

De unieke theatervoorstelling ‘Bus 41’ ging vorige week in première en plant vanavond haar debuut in de Budascoop van Kortrijk. Cursisten van Ligo Midden-Zuid-West-Vlaanderen spelen de hoofdrol.

De levensverhalen van de cursisten uit Kortrijk en Roeselare vormen de basis van de voorstelling. De theatermakers Hilde Vanderstraeten en Heleen Allary gingen maandenlang samen met hen op pad en gingen op zoek naar wat hen bindt. Het is niet de eerste keer dat theatercollectief Het Bataljong op deze manier theater maakt. In 2019 gingen ze een jaar lang op pad met mensen met jongdementie, hun mantelzorgers en buddy’s. Dit resulteerde in de theatervoorstelling De Loteling, die ze tot het einde van vorig jaar opvoerden.

Nooit eerder op de planken

CBE Ligo is een centrum voor basiseducatie: zowel anderstalige volwassenen als laaggeletterde Nederlandstaligen volgen er les. De voorbije maanden gebeurde er meer dan alleen maar lessen volgen. CBE Ligo sloeg de handen in elkaar met theatercollectief Het Bataljong en Avansa Mid- en Zuidwest met wie ze samen een theatervoorstelling hebben gemaakt. Een 20-tal cursisten staat samen met 5 medewerkers van CBE Ligo op de planken. Voor sommige cursisten een bijzondere manier om Nederlands bij te leren, maar het gaat over zo veel meer: spreekdurf, cultureel bewustzijn, uitbreiding van sociale contacten, nieuwe ervaringen opdoen, grenzen verleggen,… Bovendien zijn het allemaal mensen die nog nooit op de planken stonden.

Antwoord op polarisering

Het project ‘Bus 41’ wil meer zijn dan alleen een uniek traject voor de deelnemers met een theatervoorstelling als eindproduct. Door de vaak moeilijke verhalen van de cursisten in de kijker te zetten en in te zetten op verbinding, wil dit project ook een antwoord bieden op de polarisering in de samenleving. Daarom werkt Ligo in dit project ook samen met Avansa MZW, dat regelmatig projecten organiseert rond inclusiviteit en verbinding. Het project gaat verder dan de voorstelling alleen: cursisten die minder graag op de planken staan, krijgen ook de kans om deel te nemen. Ze helpen aan de affiche, het decor of de inkleding van de foyer. Vele cursisten gingen nog nooit een theaterzaal binnen; het is voor sommigen misschien de eerste stap naar meer.

De voorstellingen in de Kortrijkse Budascoop vinden plaats op vrijdag 6 mei 10.30 uur (schoolvoorstelling) en 20 uur. Op woensdag 11 mei om 20 uur volgt de laatste voorstelling in CC De Spil in Roeselare.

Stad Kortrijk, Stad Roeselare, Cultuurkuur, CERA en Provincie West-Vlaanderen helpen om dit project mogelijk te maken.