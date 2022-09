Bruistheater brengt ‘Doodgezwegen’ in zaal Ocar: “Onderwerp voor velen herkenbaar”

In het derde en vierde weekend van september kunnen toneelliefhebbers in zaal Ocar vier keer genieten van ‘Doodgezwegen’, een dolkomisch zelfgeschreven stuk van Het Bruistheater.

Deze voorstelling is nog maar de tweede avondproductie van deze jonge, bruisende theatervereniging. “Ons doel blijft gedreven acteurs, actrices en scenaristen uit de wijde omgeving een broedplek te geven binnen ons amateurtheater”, zegt drijvende kracht Jonathan Tanghe. “Ons uitgangspunt is enigszins anders dan bij anderen gezelschappen. Het verhaal is ontsproten uit een vijftal brainstormsessies van alle spelers. Het thema stond vooraf vast. Iedereen heeft zijn inbreng. De acteurs bepalen eigenlijk helemaal zelf hoe het stuk zal evolueren. Daarna beginnen Coralie Morisse, onze regisseur en ikzelf te schrijven. Achteraf heeft Coralie alles in een scenario gegoten. De nieuwe spelers waren in de wolken over deze nieuwe manier van werken”, zegt Jonathan.

“In december hadden we een oproep gedaan. Wie wil meespelen of meewerken? En daarna kwam de eerste vergadering. Er zijn enkele spelers van Komiekskes overgebleven.” Naast Jonathan worden de rollen ingevuld door Laurens Verbruggen, Francky Ledoux, Obe Carton, Liese Aerbeydt, Nele Vanhoutte en Ilse Soete. “We hebben bewust weinig aangepast aan de namen van de acteurs.” De twaalfjarige Obe Carton uit Wevelgem heeft trouwens al meegespeeld in de film De Gebroeders Schimmm en doet veel musicalstages. Een opkomend talent dat wij mogen helpen begeleiden.”

De acteurs bepalen helemaal zelf hoe het stuk zal evolueren

Koffietafel

“De inhoud van ons stuk is misschien voor veel mensen herkenbaar.” Na de begrafenis van Kevin vinden we de familie samen aan de koffietafel. Onderhuids komt er heel wat naar boven. Ilse was al jaren uitgekeken op Kevin dus zijn dood kwam precies op tijd. Haar overleden man was welgesteld en ze verwacht de volledige erfenis te ontvangen. Ook Obe, Kevins zoon, lijkt nogal onverschillig te reageren. En wat is er gebeurd tussen Franky, Lawrence en Jonathan waardoor de broederband tragisch verscheurd raakte? Mariette had Kevin al een jaar niet meer gezien en blijft koppig volhouden dat hij een nietsnut was. Waarom is Michelle daar? Kevins videoboodschap brengt de gemoederen danig in beroering en wat een sereen afscheid moest worden, eindigt in chaos en drama. “In het voorjaar 2023 brengen we ook in zaal Ocar ‘Waar vroeger ligt’, een scenario van Matthijs Degrande.” De voorstellingen van ‘Doodgezwegen’ gaan door in zaal Ocar op vrijdag 16 en 23 september en op zaterdag 17 en 24 september, telkens vanaf 20 uur.

Tickets kosten 10 euro en kun je reserveren via 0488 77 88 85, of surf naar wicket.be/vodeklucht/doodgezwegen.