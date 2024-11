Brugse toneelkring De Valk brengt twee producties: “Het belangrijkste is de motivatie en goesting”

In de Magdalenazaal in Sint-Andries brengt De Valk twee weekends na elkaar hun nieuw toneelstuk Coo-Coo. Volgend jaar in maart volgt een tweede productie, DWAASHEID heeft haar eigen recht.

De Valk bestaat sinds 1945. De pastoor van de parochie Sint-Baafs vroeg enkele scoutsleden of zij een toneelstukje wilden opvoeren. Het werd het verhaal van pater Lievens die als missionaris naar Indië trok. Na drie jaar werd met terugwerkende kracht De Valk gesticht. De naam verwijst naar het embleem in het wapenschild van Sint-Baafs.

Dominique Berten is lid van De Valk sinds 1973 en volgend jaar drie decennia voorzitter. “Ik ben er als kind ingerold. Mijn ouders maakten de beginfase van de toneelkring mee”, vertelt hij. “Ondertussen proberen wij binnen De Valk jonge mensen binnen te halen. Dat lukt aardig, maar het is niet alleen acteren, het is ook de organisatie die erbij komt. Vorig jaar brachten wij Anne in een regie van Marc Mosar. De helft van iedereen die meewerkte aan het stuk, was tussen zestien en dertig jaar. Om jonge mensen te engageren en vooral te houden, probeert De Valk een repetitiemoment in het weekend in te lassen in plaats van op een weekdag.

Improvisatie

“Het belangrijkste bij onze leden is de motivatie: de goesting om te willen komen en te proberen. Dat is belangrijker dan talent. Daarnaast staan wij open voor iedereen die op een spontane manier wil meewerken. Wij lopen elkaars deur niet plat buiten de repetities en opvoeringen. We zijn wel heel intens bezig, maar iedereen heeft ook zijn eigen leven.”

Het komende stuk Coo-Coo vroeg in de voorbereidingen naar de opvoeringen een andere aanpak, deels door een stuk improvisatie. “In mei hebben we de productie voorgesteld en gevraagd wie wou meestappen. De uitverkorenen kregen een opdracht die ze in augustus moesten voorstellen: een presentatie van verschillende figuren die ze moesten verzinnen. Regisseur Dirk Van Den Broeck stelde met die figuren taferelen voor om te spelen. Hij maakte er vervolgens ook een toneelbrochure van”, vertelt de voorzitter.

Vertrekkende vanuit die taferelen, startten de repetities. “Die vonden twee tot drie keer per week plaats, soms ook een hele dag in het weekend. Zo zie je heel vlug resultaat. In totaal waren er dertig repetities. In Coo-Coo spelen veertien zotte acteurs patiënten die in een psychiatrische instelling samenkomen. Ze spreken dialect omdat dat het dichtst bij de personen staat. In de acteurs hun hoofden botsen pijn en plezier. De gekte ontwikkelt zich dynamisch.”

Absurde klassieker

In maart 2025 volgt een tweede productie van De Valk: DWAASHEID heeft haar eigen recht in een regie van Guy Brewee. Een klassieker, verwerkt naar de hedendaagse tijd en ook wat absurd. “Binnen een onrealistisch decor gaan de figuren zoeken waarom de grootmoeder haar bezittingen niet aan iedereen wil schenken. Ze zoeken dus uit wie wel en wie niets krijgt.”

De Brugse Unie van Theaterkunsten, ook wel gekend als BRUT, verbindt meer dan 20 Brugse theaterverenigingen. Als overkoepelende organisatie probeert men andere groepen te helpen door bijvoorbeeld acteurs uit te wisselen om op die manier het vrijetijdstheater meer zichtbaarheid te geven. Volgens Dominique Berten wordt het vanuit politieke hoek nog steeds stiefmoederlijk behandeld. “Zalen om te spelen zijn er. Maar repetitielokalen zijn moeilijker. De groepen in Brugge blijven vragen om accommodaties open te stellen. Per seizoen brengen wij met alle theaterverenigingen samen toch 15.000 mensen op de been.” (ACR)