Brugse musicalvereniging KotéKoer brengt Broadwayhit

Door corona lag de Brugse musicalvereniging KotéKoer vzw een tijdlang op apegapen, maar met de terugkeer van het rijk van de vrijheid was de speeldrang groter dan ooit. In september vorig jaar kon men zich al uitleven in ‘Big Fish’ en straks wordt de Sondheim-klassieker ‘Company’ op de planken gebracht.

‘Company’ is één van de hitmusicals van schrijver en componist Stephen Sondheim. Bij de opening op Broadway in 1970 werd de show genomineerd voor veertien Tony Awards en in 2021 tekende Broadway al voor een derde revival van deze hitshow.

Het verhaal speelt zich af rond Robert, een vrijgezel die er fascinerende vrienden met kleurrijke relaties op na houdt. Op zijn 30ste verjaardag wensen ze hem een echte relatie toe, en daarvoor brengen ze hun eigen kleurrijke verwachtingen met zich mee…“En dat terwijl liefde voor iedereen iets anders is, en je daarom ook je eigen verwachtingen mag hebben”, zegt regisseur Lotte Cools, die voor dit stuk ook alle kostuums ontwierp.

Cast volgde workshop

“‘Company’ is een fragmentarische musical, zonder lineair verloop, en ontzettend boeiend om er iets mee te doen. Het gevoel dat iemand heeft als het over de liefde gaat, hebben we uitgewerkt. Onder meer door de cast een workshop te laten volgen, waarbij ze zich meer bewust werden van hun lichaam.”

“Voor de eerste keer werken we ook met live camera. Er wordt op het podium gefilmd en de beelden worden geprojecteerd. Als KotéKoer gaan we graag een uitdaging aan en komen we heel graag uit onze comfortzone. Elke show die we brengen, is dan ook anders.”

Speciale aandacht ging ook uit naar de setting. “Je krijgt het gevoel dat je in een soort museum beland bent. En in een museum observeer en kijk je, net zoals Robert naar andere relaties kijkt en daar dingen uit leert.”

De 19-koppige cast, via auditie geselecteerd, krijgt de hele opvoering lang muzikale ondersteuning van een professioneel live orkest. (CGRA)

Voorstellingen: 19, 20 en 21 mei & 26, 27 en 28 mei, CC De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, Brugge. Tickets: www.kote-koer.be.