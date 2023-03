Brugs Variété Theater viert dubbel jubileum met ‘De Schoonste Dag’: “Spelers tonen ambitie en goesting”

’t Brugs Variété Theater bestaat 25 jaar en speelt vanaf vrijdag 10 maart zes keer de jubileumvoorstelling ‘De Schoonste Dag’ in zaal Gemeenschapshuis in Sint-Kruis. “Een dubbel jubileum omdat Dominique Berten ook al tien jaar onze regisseur is”, zegt voorzitter Geert Caestecker.

Geert Caestecker startte 25 jaar geleden – hij was toen 26 – met ’t Brugs Variété Theater (BVT). “Met acteur en komiek Dirk van Vooren én toen onder de naam Revue Theater. Om professionele redenen mocht Dirk van zijn manager niet meer meedoen en een tweetal jaar later stond ik er met mijn spelers in café Close du Midi in Sint-Andries alleen voor om de vereniging verder te runnen… Met 500 euro van mijn eigen geld in kassa! Toen veranderde de naam in ’t Brugs Variété Theater. Omdat het voor mij te zwaar werd, vroeg ik tien jaar geleden Dominique Berten om bij ons te regisseren. Een topregisseur!”

Geert Caestecker speelt al toneel van toen hij nog maar 12 jaar was. “In verschillende verenigingen! Tot tien jaar geleden speelden we altijd revues, met Dominique werden dat komische theaterstukken, op één keer na toen hij een show met de beste sketches uit onze vele revues regisseerde. De toekomst? Acteren blijf ik doen, maar dat nog lang combineren met het voorzitterschap en de praktische kant van de vereniging, wordt steeds moeilijker. Ik zei ooit een keer dat ik wilde stoppen, maar het bestuur en Dominique overtuigden me om verder te doen.”

“De acteurs zien me hier als een soort biechtvader”

Dominique blikt tevreden terug op die tien jaar. “Regisseren in het BVT doe ik graag. De spelers tonen wat ik wil zien: ambitie en goesting hebben om een stuk op scène te zetten. Mijn 40-jarige ervaring als regisseur helpt uiteraard ook wel. En tijdens mijn professionele carrière als theatertechnicus in de Stadsschouwburg zag ik heel wat toneelgezelschappen.”

“Ik leerde vooral wat ik niet moest doen in mijn eigen regies. Ik ben ook niet de man die op de repetities spelers afblaft als ze iets verkeerd doen. Integendeel! De acteurs zien me hier zelfs als een soort biechtvader. De Schoonste Dag wordt ongetwijfeld een topper, een stuk waar vaart in steekt, vol komische toestanden en met heel veel verschillende emoties. Een stuk waarin alle acteurs zich goed in hun vel voelen!”

Het verhaal? Alex vormt al jaren een koppel met Ingrid maar wil niet met haar trouwen omdat dat te veel centen kost. Als het nieuwe lief van zijn vader Lucien de rijke Parisienne Sybille blijkt te zijn, wil Lucien zo snel mogelijk trouwen en zet de hele familie zich in, onder leiding van weddingplanner Jacky, om van de trouwdag de schoonste dag van hun leven te maken…

De cast: Sabine Traen, Geert Caestecker, Kurt Ramon, Jana Depouvre, Tom Callemien, Brigitta Vandewaetere, Lena Baillieu en Eddy Maddelein.

Data en tickets

’t Brugs Variété Theater speelt De Schoonste Dag in zaal Gemeenschapshuis op de Moerkerksesteenweg 190 in Sint-Kruis op vrijdag 10, zaterdag 11, woensdag 15, vrijdag 17 en zaterdag 18 maart om 20 uur én op zondag 19 maart om 15 uur. Tickets kosten 10 euro, kinderen -12 jaar 8 euro.

(Ivan Balliu/foto DC)

Reserveren en info: op woensdag van 19 tot 21 uur op 0487 72 41 28 – tbrugsvarietetheater@outlook.com – www.tbrugsvarietetheater.be