Bruggeling Hans-Peter Janssens wint musical award in Nederland

De Brugse bariton Hans-Peter Janssens heeft een musical award gewonnen in Nederland. Voor zijn prestatie in ‘Sweeney Todd’ werd hij verkozen tot beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical.

De Stichting Musical Awards, een initiatief van Joop van den Ende, eert jaarlijks bijzondere prestaties van uitvoerende kunstenaars in musicalproducties met speciale prijzen. Dinsdagavond zond de AVRO/TROS op de Nederlandse televisie een gala uit dat bedoeld is ter promotie van de musical bij onze Noorderburen.

Moordzuchtig

In de categorie ‘Beste Mannelijke Hoofdrol in een Kleine Musical’ ging Bruggeling Hans-Peter Janssens met de prijs lopen voor zijn prestatie in de musical ‘Sweeney Todd: the demon of Fleet Street’. Hans-Peter Janssens vertolkt hierin de titelrol: een barbier, die samen met een weduwe, mrs. Lovett (vertolkt door Simone Kleinsma) moordzuchtige plannen smeedt.

‘Sweeney Todd’ is een spannende en humoristische musical over liefde, obsessie en wraak, waarbij de acteurs live begeleid worden door een negenkoppig orkest. Deze musical speelt in april en mei in DeLaMar in Amsterdam en het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

Les Misérables

Hans-Peter Janssens (61) studeerde aan het Stedelijk Muziekconservatorium in Brugge, het Koninklijk Conservatorium in Gent, de Guildhall School of Music and Drama in Londen en de Music Academy of the West in Santa Barbara. Na zijn studies toerde hij door Engeland met The English Touring Opera.

In de Benelux debuteerde hij met de musical Man van La Mancha. Daarna speelde hij hoofdrollen in Jesus Christ Superstar, Chess, The Phantom of The Opera en Dracula.

Tussen 2000 en 2010 speelde Hans Peter zes jaar lang de rollen van Valjean en Javert in de Londense productie van Les Misérables. Zo is hij de enige acteur in de 29-jarige geschiedenis van de musical die in Londen voor beide hoofdrollen als eerste cast werd gevraagd. Als Javert werkte hij ook mee aan een radio-opname van Les Misérables voor de BBC.

Ronde van Vlaanderen

Samen met Hilde Norga en An Lauwereins toerde hij door Vlaanderen en Nederland met het programma West End Story. In 2013 vertolkte Hans Peter de rol van Siegmund in Wagner’s Die Walküre en toerde hij met Tragedy of a Friendship, een wereldcreatie van Jan Fabre/Troubleyn in samenwerking met de Vlaamse Opera.

De laatste keer dat de Bruggelingen Hans Peter Janssens ‘live’ in actie zagen, was voor een concert op de Brugse Markt, Aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen in 2016 trad hij op de Brugse Markt op.

Tijdens de pandemie zette hij een intiem project op touw met een andere Bruggeling: dirigent en arrangeur Björn Dobbelaere: ’Le Temps perdu’, een online album vol covers van Franse chansons: liedjes van Charles Aznavour, Jacques Brel en Serge Gainsbourg. En dezer dagen schittert hij nu in de musical ‘Sweeney Todd’ in Nederland.