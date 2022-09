Breinings Revuutje kijkt uit naar ‘Schoonste tied van ‘t joar’: “Tickethouders bijstaan”

We hebben er twee jaar op moeten wachten maar op 16 december pikt het Breinings Revuutje de draad weer op. Schepen Sas (Glenn Dangreau) en schepen Torre (Alain Lynneel) mogen dan opnieuw hun kolder en ongeëvenaarde variétéshow op de Bredenaars loslaten.

‘De schoonste tied van ‘t joar’ is de nieuwe worp van het Breinings Revuutje die op 16 december in première gaat. Twee jaar heeft het 40-koppige gezelschap van spelers, decorbouwers, schminksters,… op zijn honger moeten zitten. “Maar dat was net zo voor ons trouwe publiek, dat vorig jaar nog een toegangskaartje kocht in de hoop dat de vertoningen zouden doorgaan”, weet Alain Lynneel alias schepen Torre.

Dat was jammer genoeg niet het geval. “En dat betekent dat we organisatorisch nog wel wat werk hebben aan de ticketverkoop”, legt Lynneel uit. “Die liep vorig jaar uitstekend. Van de 1.200 beschikbare plaatsen waren er al 1.000 verkocht. We waren goed op weg om de zaal drie keer uit te verkopen. Die tickethouders willen we nu zo goed mogelijk bijstaan. Want wie vorig jaar nog een ticket kocht voor bijvoorbeeld de vrijdagavond, kan dit jaar misschien die avond niet komen kijken. Of misschien kun je je ticket wel helemaal niet meer verzilveren. Voor al die mensen hebben we een oplossing uitgedokterd: op zaterdag 1 oktober zullen enkele bestuursleden van 11 uur tot 15 uur in Brasserie Staf (in het MEC) aanwezig zijn en wie ticketproblemen of -vragen heeft bijstaan. Voor alle duidelijkheid: tickets terugbetalen kunnen we helaas niet. Maar ze doorverkopen aan andere gegadigden allicht wel. In dat geval zal het geld teruggestort worden.”

De rode draad van het verhaal, de kersttijd, blijft behouden

Behalve tickets moet het Revuutje dit jaar ook zijn dansgroep inruilen. “We werkten de voorbije jaren samen met Dansstudio Severine. Severine heeft haar activiteiten echter gestaakt waardoor we op zoek moesten naar nieuwe dansers. Gelukkig vonden we snel een oplossing bij de nieuwe dansstudio Dansier van de zussen Megan en Melanie Casier.”

Nieuwe spelers

“Overnemen van Severine is geen probleem”, verzekeren de zussen in koor. “We hebben zelf jaren bij haar gedanst en maakten de voorbije edities ook telkens deel uit van de revue-dansgroep.”

Het Revuutje moest tijdens de coronapauze ook afscheid nemen van enkele spelers. “Mijn dochter Sara, onder andere, omwille van haar studies. En ook Patrick Wellekens, die de rol van de facteur speelde, nam afscheid. Maar geen nood, we hebben al twee nieuwe spelers toegevoegd. Een ervan is best wel bekend in het lokale wereldje van de humor en show”, blijft Glenn Dangreau mysterieus.

Aan het scenario voor de Revue ‘22 moest de voorbije weken nog enkel wat gesleuteld, geven scenaristen Dangreau en Lynneel aan. “De rode draad van het verhaal, de kersttijd, bleef behouden. Het scenario voor ‘De schoonste tied van ‘t joar’ was dan ook vorig jaar al geschreven. Alleen voegden we hier en daar wat actuele thema’s toe en moesten we onderwerpen, die vorig jaar nog het nieuws domineerden, schrappen. En ja, er zal zoals gewoonlijk ook een straffe stunt in onze revue zitten. Meer zelfs, deze keer zullen we er het publiek actief bij betrekken…”, besluiten Alain en Glenn. (MM)

Het Breinings Revuutje brengt ‘De schoonste tied van ‘t joar’ naar het Staf Versluyscentrum op vrijdag 16 december (20 uur), zaterdag 17 december (20 uur) en zondag 18 december (14 uur). Tickets (10 euro) kunnen besteld worden aan de balie van het MEC (059 59 19 60) of via www.tbreiningsrevuutje.be.