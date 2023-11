Bram verkiest repeteren in Ichtegem boven uitgaan in Gent: Pendelaar uit passie voor toneel

Theater De Snuifdoos brengt binnenkort een nieuwe productie op de planken: Tailleur pour Dames. De 18-jarige Bram Paepe vertolkt in het stuk de rol van Etienne. Daarvoor pendelt hij tijdens de week met plezier tussen de hogeschool in Gent en het repetitielokaal in Ichtegem. “Ik wil genieten van het studentenleven, maar mijn passie voor toneel haalde de bovenhand.”

Het is voor een toneelgezelschap niet altijd gemakkelijk om jonge spelers te vinden, en daarom lanceert Theater De Snuifdoos regelmatig een oproep. Bram Paepe uit Ichtegem ging daar dit keer op in. Hij deed eerder ervaring op bij Jong Wilt in Koekelare. Ook op ouderfeesten, kampen en andere activiteiten van KSA bij Tijl en Lamme schrikt hij er niet voor terug om in de huid van een of ander personage te kruipen.

Butler die niet zwijgt

In de najaarsproductie ‘Tailleur pour dames’ vertolkt de 18-jarige student de rol van Etienne, de verre van stereotiepe butler van hoofdpersonage dokter Moulineaux. De dokter neemt het niet zo nauw met de huwelijkstrouw, wat regelmatig voor lastige situaties zorgt. Etienne vervult zijn taak volgens het principe ‘horen, zien en zelden zwijgen’, wat dan weer vaak de lachspieren van het publiek, maar soms ook de zenuwen van zijn broodheer en alle andere betrokkenen prikkelt.

Bram: “Ik ben heel dankbaar dat ik de rol van Etienne mag vertolken en vind het een boeiende uitdaging. Het contrast met mijn vorige rol is opvallend, aangezien ik eind april nog de strenge maar rechtvaardige vader vertolkte in de productie ‘Ma heeft een lief, pa ook!’ bij Jong Wilt.”

“Ik heb wel even getwijfeld, gezien de eisen van mijn studies (Bram is tweedejaarsstudent orthopedagogie aan de HoGent, red.) en het pendelen tussen Gent en Ichtegem. Want ik wil uiteraard ook wel genieten van het studentenleven… Maar mijn passie voor toneel haalde de bovenhand, en ik heb uiteindelijk volmondig ja gezegd.”

De opvoeringen van ‘Tailleur pour dames’, een stuk van Georges Feydeau in een bewerking van Jeroen Maes en met regie van Onno van Gelder jr., vinden plaats op 18, 24 en 25 november en op 1 en 2 december in Gemeentelijke Basisschool De Bever, Engelstraat 52, Ichtegem. Aanvang 20 uur. (ED)

Kaarten via www.theaterdesnuifdoos.be/voorstellingen of 051 58 99 12. Prijs 10 euro, te betalen aan de kassa.