Boontje brengt volkse brok verteltheater

Toneelkring Boontje pakt na zijn jubileumproductie ‘De ingebeelde ziekte’ eind november alweer met een nieuw stuk uit. “Het wordt dit keer een volkse brok verteltheater”, aldus voorzitter Arlette Brackx.

In ‘Minor Swing’ van auteur Wim Chielens wordt het fictieve dorpje Ranzegem, ergens nabij de Franse grens, anno 1969 ten tonele gevoerd. De jaarlijkse kermis, inclusief koers, schieting op de staande wip en t-dansant van de plaatselijke Chiro, is in het dorp. Met de foorkramers is een ‘schoon kind’ van een zigeunerfamilie meegekomen. Ze laat niemand onberoerd. ‘Daar gaat miserie van komen’, bezweert de burgemeester.

“De thematiek is confronterend en nog altijd actueel”, geeft regisseur Philippe De Clercq aan. “Hoe gaan we om met wat niet in ons kraam past?”

‘Minor Swing’ is volgens voorzitter Arlette Brackx een volks brok verteltheater. “Maar door de ensceneringen en actie op de planken zal het stuk geen minuut vervelen. Het stuk is een reconstructie van het kermisweekend, die langzaam maar zeker onder de huid kruipt. Je zult ondergedompeld worden in een nostalgische sfeer met veel volk, mooie muziek en weemoedige dansen.”

Boontje brengt ‘Minor Swing’ op de bühne van het MEC Staf Versluys op woensdag 23, donderdag 24, vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 november. Alle vertoningen vinden plaats om 20 uur behalve op zondag, wanneer een matinee gespeeld wordt om 14.30 uur. (MM)

Een toegangskaartje kost 12 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar en 65-plussers (enkel op zondag 27/11) betalen 10 euro. Reserveren kan uitsluitend via het MEC Staf Versluys, www.stafversluyscentrum.be, 059 56 19 60.