Boezings Amateurtheater brengt zeven voorstellingen: een fantastisch trouwfeest

Op woensdag 5, vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9, woensdag 12, vrijdag 14 en zaterdag 15 maart brengt het B. A. T. (Boezings amateurtheater) hun nieuwste voorstelling ‘A Perfect Wedding’. Een van de hoofdrollen is voor nieuwkomer Gill Wybouw.

“Het stuk dat we dit jaar kozen is ‘A perfect wedding’ een fantastisch trouwfeest van auteur Rob Hawdon”, zegt Hans Robyn (62), voorzitter van het BAT. “Een jonge man die op trouwen staat, zet nog even met de vrienden voor de laatste keer als vrijgezel de bloemetjes buiten. Maar het loopt uit de hand, want de volgende morgen wordt hij wakker met een bult op zijn hoofd en een vreemd meisje naast hem in bed.

Walter De Groote

De regie ligt in handen van Walter De Groote. Walter is een prachtige mens en een Vlaams acteur die nog speelde in verschillende series zoals Familie, Spoed, De Kotmadam en Thuis. Het was zijn idee om met een Engels stuk aan de slag te gaan. In Zonnebeke hebben ze ook nog dit stuk gebracht. Ik heb in het verleden vaak zelf geregisseerd bij het BAT, maar laat het sinds enkele jaren over aan andere regisseurs.”

De eerste opvoering van deze 38ste voorstelling is op woensdag 5 maart. Het gaat door in OC Ten Vrielande in de Brugstraat 25. Per voorstelling zijn er ongeveer 150 plaatsen. “Het toneel in Boezinge is ontstaan via het Davidsfonds. Sinds 2020 doen wij het alleen. Waar we de voorbije jaren zes keer speelden, doen we dat nu zeven keer. Tijdens de coronaperiode hebben we een nieuw systeem ingevoerd, waarbij de mensen aan tafeltjes zitten. Dat passen we nog steeds toe.

Acteurs

In de cast zitten bekende gezichten, maar ook enkele nieuwkomers. Gill Wybouw, Tom Kalhen, Ann Dewaele, Valerie De Doncker, Pedro Caron, Nancy Vanuxem en Sarah Gryson spelen mee. Een van de nieuwe gezichten is Gill Wybouw. Hij was al barmedewerker in het verleden en vertelde ons dat hij graag eens op de planken wilde staan. Hij heeft meteen een hoofdrol te pakken. Ook mijn vrouw Nancy Vanuxem doet mee. Zij speelde recent ook nog bij Mevan in Voormezele. Je kan wel zeggen dat we een theaterkoppel vormen. Zij de actrice en ik de regisseur en schrijver”, lacht Hans, die ook nog bezig is met verschillende projecten. “Ik regisseer momenteel in Zonnebeke en ben bezig met enkele andere zaken, zoals een theaterwandeling in Boezinge en een rondreizend theaterstuk.”

Kaarten kosten 10 euro en ze zijn verkrijgbaar via het het telefoonnummer 0488 72 78 33. Meer info: theaterbat.be of info@theaterbat.be.