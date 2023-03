Boezings Amateurtheater BAT speelt zes keer Jan, Pier & Pol: Marina Liva na 16 jaar weer op de planken

BAT, het Boezings Amateur Theater, brengt traditioneel begin maart een toneelstuk in het OC Ten Vrielande. Nu alle corona-maatregelen van de baan zijn, is het opnieuw lachen geblazen met de komedie Jan, Pier & Pol, een vertaling van Tom, Dick en Harry van Ray Cooney, ook wel “de meester van de klucht” genoemd.

“In dit hilarisch stuk zijn Jan en zijn vrouw Linda van plan een baby te adopteren. Zijn broers Pier en Pol willen hem dolgraag helpen een goede indruk te maken op de dame van het adoptiebureau die het huis en de leefomstandigheden van de toekomstige ouders komt inspecteren. Helaas falen Pier en Pol daar hopeloos in. De dame van het adoptiebureau is verbijsterd. Als dan ook nog de wijkagent arriveert, moet Jan zich in allerlei bochten wringen. Onze cast bestaat uit Tom Kalhen, Nancy Vanuxem, Pedro Caron, Peter Pollée, Eveline Bouten, Sarah Gryson, Ann Dewaele, Dirk Robyn en Marina Liva”, vertelt regisseur Hans Robyn. “We zijn Nicole Decrock zeer dankbaar. 35 jaar lang was ze ‘souffleuse’. Nathalie Vandamme uit Sint-Jan neemt haar taak over en Nicole Andries uit Zillebeke springt in als ‘toneelmeester’.”

Comeback

“Ik vier inderdaad mijn comeback”, bevestigt Marina Liva (71) uit de Diksmuidseweg te Boezinge, alleenstaande moeder van Jeroen (44) en Joke (46), die beiden uitgeweken zijn naar de Zwalmstreek en oma van Luna, Ilias, Luis, Jade en Ieme. “Na de theaterwandelingen van vorig jaar kreeg ik opnieuw de smaak te pakken. Ik was er al bij in 1987 bij voor de 1ste voorstelling ‘Parel van een meid”. Toen was nog geen sprake van BAT. Het toneelidee is ontsproten in de schoot van het Davidsfonds. Bijna onafgebroken stond ik op de Boezingse planken tot in 2007. Door de drukke job als zelfstandig bankkantoorhoudster kon ik niet langer voldoende tijd vrijmaken. Mijn rol in het stuk is beperkt. Ik vertolk een Oost-Europese maffialeidster. Meer vertel ik er niet over. Na al die jaren ben ik opnieuw opgevangen alsof ik nooit weg ben geweest. En als ze een “oude madam” in het stuk nodig hebben, mogen ze ook de volgende jaren opnieuw roepen”, besluit Marina. (RLa)