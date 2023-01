Blankenbergs toneelgezelschap Ernst & Leute brengt ‘De winter onder de tafel’

Op zaterdag 28 januari gaat in het CC Casino in Blankenberge ‘De winter onder de tafel’, de nieuwste productie van toneelgezelschap Ernst & Leute, in première. De regie is voor het eerst in handen van Barbara Wille, op de planken staan Emma Rappé, Bjorn Goethals, Elyas De Bree, Gerlinde Floryn en Dirk Decoster. Er zijn ook nog voorstellingen op zondag 29 januari, vrijdag 3 en zaterdag 4 februari.

‘De winter onder de tafel’ is een stuk van Roland Topor, een Parijzenaar die illustrator/cartoonist was bij onder meer het satirische weekblad Charlie Hebdo. “Hij stond bekend om het surreële karakter van zijn werk, dat vaak op het randje was van wansmakelijk of soms zelfs ronduit beledigend. Daardoor zorgde hij herhaaldelijk voor controverse”, zegt regisseur Barbara Wille.

Mysterieus, lyrisch en absurd

Topor schreef het stuk ‘De winter onder de tafel’ in 1994, het jaar waarin zijn vader overleed. “Zijn vader was een uit Polen geïmmigreerde kunstenaar. Eens in Parijs werd hij lederwarenmaker om zijn gezin te kunnen onderhouden. Dit inspireerde Roland Topor om dit stuk met heel wat onderliggende emoties te schrijven. Het is een beetje mysterieus en lyrisch, maar ook zijn gekende vlagen van absurditeit komen erin voor”, klinkt het.

Vanwaar de keuze voor dit stuk? “Het was een casestudie tijdens mijn regieopleiding”, zegt Barbara. “Om te beginnen, was het al een echt plezier om ‘De winter onder de tafel’ te lezen. Daarna werd het zeer technisch. Het stuk werd volledig ontleed, wat gepaard ging met een pak theorie. Maar, de tijd verstreek en ‘De winter onder de tafel’ bleef in mijn achterhoofd zitten.”

Emotie en subtiele humor

“Bij de start van de repetities wees een aantal spelers erop dat er behoorlijk wat pikante scènes in het stuk zitten. Ook ik worstelde daar in het begin even mee, maar vrij snel wist ik dat ik niet wilde choqueren. Daarom heb ik er zoveel mogelijk emotie en humor ingestoken. De pikante replieken worden met subtiliteit benaderd”, aldus de regisseur. Het stuk wordt ondersteund door livemuziek. “Uiterst handig als intermezzo, en het schept een ongelofelijke sfeer.”

“Kernthema van ‘De winter onder de tafel’ is migratie, en de zoektocht om een ‘thuis’ te vinden. Brandend actueel zou je zo zeggen, en toch benader ik het niet zozeer vanuit de huidige actuele situatie. Uiteraard zitten er weemoedige stukken in en komt de leefwereld van migranten ter sprake, maar de focus ligt vooral op het sprookje en de absurditeit errond.”

“Ik wil het beslist geen romantische komedie noemen, en al zeker geen dolkomische klucht. Voor mij is het een absurd sprookje: een tikje weemoedig, met veel emotie en subtiele humor.”

Regiedebuut

Voor Barbara is het haar regiedebuut. “Daar komt heel wat bij kijken, en niet alles verloopt altijd vlekkeloos. Maar ik vind het wel een geweldig leuke uitdaging en zie mij in de toekomst zeker nog meer regisseren”, klinkt het.

Ernst & Leute speelt normaal gezien in het Khnopff-theater maar moest door de verbouwingswerken uitwijken. “De Consciencezaal van het CC Casino is helemaal anders qua opstelling en akoestiek. Dat was voor ons allemaal aanpassen”, aldus Barbara.

Nieuw talent gezocht

Ernst & Leute is ondertussen 87 lentes jong. “We blijven op zoek naar nieuw talent want we willen graag meer dan 100 worden. Bij deze een warme oproep om het eens te proberen.” Geïnteresseerd? Mailtje naar ernstenleutevzw@gmail.com.