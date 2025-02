Björn Soenens maakt theatershow over Amerika

Journalist Björn Soenens gaat allerlei verhalen uit zijn periode als Amerika-correspondent van de openbare omroep VRT verwerken in een theatershow. Daar zal hij vanaf de herfst mee door Vlaanderen trekken, zo heeft de VRT maandagavond aangekondigd.

Tijdens de theatertour ‘Allemaal Amerikaans’ zal Soenens op het podium staan met “een schatkamer aan verhalen uit de Verenigde Staten, na bijna een decennium wonen en werken in New York City, en na ruim 100 reportagereizen in bijna alle 50 staten van de VS, van Alaska over Michigan en Tennessee tot Wyoming”, klinkt het in een persbericht van de VRT.

Soenens, die al 33 jaar voor de VRT werkt, was gedurende acht jaar de vaste Amerika-correspondent van de VRT. Hij keerde onlangs terug naar België en werd in de VS opgevolgd door Thomas De Graeve.