Beselaarse toneelvereniging Vreugde na Arbeid speelt tragikomedie ‘Verloren dromen’

Toneelvereniging Vreugde na Arbeid brengt dit jaar ‘Verloren dromen’, een tragikomedie van Peter Opstaele in een regie van Rik Alliet. De voorstellingen vinden plaats in OC de Leege Platse op 18, 19, 20, 23, 25 en 26 november.

Nu de coronatijden hopelijk volledig achter ons liggen, draait het amateurtheater opnieuw op volle toeren. Vreugde na Arbeid staat al jaren aan de top van het amateurtheater in de regio. De Beselaarse toneelkring is ontstaan uit het jongenstoneel van de KAJ dat op 2 maart 1947 het toneelstuk ‘Ik eisch de doodstraf’ speelde. Twee jaar later werd voor het eerst gespeeld onder de naam Vreugde na Arbeid.

Hard werken en lachen

“Die naam is vandaag ook nog actueel”, zegt voorzitster Myriam Bouckaert. “Net als toen is toneelspelen ook nu nog soms hard werken en repeteren, maar ondertussen en na het werk wordt er heel wat afgelachen in een plezante groep. Er zijn in al die jaren al heel wat vriendschappen ontstaan in de toneelvereniging. In de beginjaren werden vooral volkse stukken gespeeld. Ook af en toe een drama of een klucht. De laatste decennia speelden we vooral komedies of blijspelen, en sinds 2007 spelen we ook tragikomedies, zoals dit jaar met ‘Verloren dromen’ van Peter Opstaele.”

‘Verloren Dromen’ gaat over Maria, een oud vrouwtje dat in haar krotje aan de rand van de maatschappij leeft. De bouwpromotoren maken jacht op haar huisje, maar Maria – ‘vuile Marja’ – wil van geen wijken weten en maakt het de bouwpromotoren niet gemakkelijk. Ze drijft op verschillende manieren de spot met het establishment en leert intussen twee leuke kinderen kennen, die het zonnetje in haar leven worden. Verder moet ze ook opboksen tegen de vele vooroordelen die er rond haar persoon bestaan. “Een verhaal uit het leven gegrepen, met veel amusante en emotionele momenten”, aldus Myriam.

De mensen die het op scene waarmaken, zijn Myriam Bouckaert, Cédric Vanlerberghe, Heike Samyn, Leen Desimpelaere, Sietske Boudry, Delphine Degryse, Goedele Durnez, Bernard Vanlerberghe, Janne Samyn, Kristof Leenknegt, Cindy Vandecaveye, Marcel Vandemaele, Jimmy Nuytten, Jasper Vander Meiren, Griet Demeyere, Gaëtan Vanlerberghe, Dries Verhoest en Bart Bouckaert. “We zijn blij dat we zes nieuwe, enthousiaste en geëngageerde spelers mochten verwelkomen. De jeugd is de toekomst, hé”, zegt Myriam.

Kaarten kosten 9 euro. Je kunt ze nu nog enkel bestellen via de website www. vreugdenaarbeid.be.