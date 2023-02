Belgium Aid en AZ Groeninge redders van Toneelgezelschap Taal en Kunst: “Toch zijn we aan verjonging toe”

De coronapandemie werd Koninklijk Toneelgezelschap Taal en Kunst, het oudste theatergezelschap van Kortrijk, bijna fataal. “Kort samengevat kunnen we zeggen dat we op sterven na dood waren”, zegt voorzitter Louis Moens. Carlo Herpoel, bezieler van Belgium Aid, was een van de reddende engelen.

Eind juni 2022 was er een vergadering met alle leden van Taal en Kunst. “We zagen het somber in, maar uiteindelijk wilden we de stekker er dan nog niet uit trekken. We zijn toen wel begonnen met al de nodige voorbereidingen te nemen. We zegden de huur op van ons werkatelier en opslagplaats met decors, kledij en attributen, en planden een bezoek van een opkoper”, aldus voorzitter Louis Moens.

Zoals dikwijls brengt tijd raad. “Enkele enthousiastelingen waren op de vergadering van september bereid om het gezelschap verder te zetten. Ze hadden het acteren gemist en wilden terug op de planken staan. Het kleine waakvlammetje raakte aangewakkerd”, vertelt Louis verder.

Toen raakte alles in een stroomversnelling. “We zochten een toneelstuk en kozen bewust voor een komedie van Ruud de Ridder. In het verleden speelden we vaak stukken van zijn hand en kenden daar telkens succes mee.”

Maar er zat nog een addertje onder het gras: de opslagplaats met decors, kledij en attributen was immers opgezegd en Taal en Kunst moest daar vertrekken. Het gezelschap besloot unaniem van de nood een deugd te maken en nam contact op met Carlo Herpoel, de bezieler van Belgium Aid in Wallonië. “Hij nam heel wat kledij, serviezen en allerlei materialen mee om te schenken aan gebieden in nood. Zo hoorden we dat heel wat gezinnen in de Filippijnen, Oekraïne en Kosovo geholpen werden. Een klein deel van onze decorpanelen konden we recupereren zodat we toch nog een basis hebben om te spelen”, vertelt Annelies Lambert. “Gelukkig zijn er nog heel wat sympathisanten die ons steunen: AZ Groeninge stelde ons heel wat materiaal ter beschikking voor ons decor, waarvoor dank. We mochten ook bij enkele sponsors aankloppen voor een eenmalige bijdrage en zijn hen daar zeer dankbaar voor”, aldus Louis.

Eind maart 2023 kan het publiek opnieuw genieten van een komedie van topformaat. De voorbereidingen voor het volgende speelseizoen 2023-2024 zijn volop bezig. Luc Depoortere, bestuurslid bij Taal en Kunst, was meteen bereid om de regie op zich te nemen. De gekende Taal en Kunst gezichten staan op het podium en met Evelien Coghe is er ook een debutante in het gezelschap.

Sprekend theater

“We zijn ervan overtuigd dat we misschien een veldslag aan het winnen zijn, maar we hebben daarmee de oorlog nog niet gewonnen. We beseffen dat we moeten inzetten op vernieuwing en verjonging”, zegt Louis. “Mensen die zich willen engageren om toneel te spelen, decors op te bouwen, affiches willen ontwerpen, de catering voor hun rekening nemen, mogen zich altijd melden en contact opnemen met ons gezelschap.”

Taal en Kunst brengt dit seizoen twee stukken waarvan één in november in Kortrijk.