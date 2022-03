Beernemse toneelgroep Wonnebronne speelt in april Chez l’Italienne

Na bijna twee cultuurarme jaren ziet het ernaar uit dat de coronapandemie eindelijk achter de rug is. Het is dan ook met veel genoegen dat de spelende leden en het bestuur van de Beernemse toneelvereniging Wonnebronne hun nieuwste theatervoorstelling ‘Chez l’Italienne’ kunnen voorstellen.

“Chez l’Italienne is voor ons een heel bijzondere voorstelling”, aldus regisseur Peter Vandecaveye. “Het stuk werd uitgeschreven door Robbe Vandewalle en mezelf naar aanleiding van de tiende productie van onze jongerenafdeling JACTA!. Normaal moest het stuk in première gaan in 2021, maar omwille van de coronamaatregelen hebben we dit moeten uitstellen tot dit voorjaar.”

Maar liefst 23 acteurs

Van bij het begin was het doel van regisseur Peter Vandecaveye om zoveel mogelijk spelers uit alle generaties van Wonnebronne samen te brengen. “Zo zullen de kijkers bij de voorstelling maar liefst 23 acteurs aan het werk zien, met leeftijden variërend tussen 12 en 79 jaar. Dit is een gezonde mix van jongvolwassenen die indertijd bij JACTA! hun eerste stappen op de planken hebben gezet, aangevuld met een aantal oude getrouwen en uiteraard onze allernieuwste lichting jong acteertalent. Voor ons het bewijs dat toneel alle leeftijden kan aanspreken en met elkaar verbinden”, weet Peter Vandecaveye.

Bij de Italiaan

Chez l’Italienne is een Italiaans restaurant dat in handen is van chef-kok Sergio, die samen met zijn dochter Sofie op de verdieping boven de eetzaal woont. Samen proberen ze de zaak draaiende te houden, daarin bijgestaan door de jonge ober Nick, op wie dochterlief toevallig haar oog heeft laten vallen. Om Nick voor haar te winnen roept Sofie de hulp is van haar twee beste vrienden, Loïc en Ann-Sofie, die haar met ‘goede raad’ op de juiste weg willen zetten. Ondertussen is een groep stagiairs van de hotelschool aan de slag in het restaurant, wat natuurlijk tot de nodige complicaties leidt. Als klap op de vuurpijl raakt dan ook nog eens bekend dat een recensent van een culinair tijdschrift één van de komende dagen zal langskomen om het restaurant te beoordelen…

Alle ingrediënten zijn aanwezig om een luchtig stukje toneel te spelen met spelers Julien Chau, Jacqueline Vanrenterghem, Pascaline Neirinck, Frank Vanslembrouck, Jochen Van Gierdeghom, Jorina Stroo, Bert Van Parys, Wannes Bellaert, Phaedra Vanlaere, Robbe Vandewalle, Laurenzo Maenhout, Marlies Timmerman, Thibault Huys, Arno Vanlaere, Elisa Vandenberghe, Dagmar Focquaert, Nelson Neyt, Kyenta Delobel, Sophie Emmerechts, Lene Lanckriet, Fien Vanbaelenberghe, Lizzy Remacle en Flor Rammelaere.