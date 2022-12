Bart Claeys presenteert 21ste Knusse Avond in Ardooie

Na twee coronajaren organiseert Bart Claeys de 21ste editie van zijn Knusse Avond. Telkens verrast hij zijn publiek met een origineel verhaal.

“Dit keer zetten de Gemene Delers en Jozef Onthult de zaal in rep en roer. Ze brengen een kerstcabaret waarin humor en muziek hand in hand gaan. Verwacht je hierbij niet aan een zeemzoeterige voorstelling of een traditioneel kerstconcert. Integendeel, het kerstverhaal wordt met een serieuze hoek af geserveerd. Het verhaal is doorspekt met tal van populaire en bekende liedjes, aangevuld met grappige tekstjes die je doen bulderen van het lachen. Het publiek is gewaarschuwd”, zegt programma maker Bart Claeys.

De Gemene Delers werd opgericht door enkele leerkrachten van de Roeselaarse Broederschool. Met hun vorige producties werden ze steevast bejubeld en deden ze de Spil in Roeselare vollopen. (JM)