Bart Claeys brengt kamertoneel op de Tassche

Momenteel loopt er in West-Vlaanderen een reeks voorstellingen van ‘Krans’. De TheaterTournee in ‘T café is een initiatief van Tasschenaar Bart Claeys. Als inwoner van De Tassche (Ardooie) mag een optreden in eigen dorp niet ontbreken. Vandaar dat TheaterTournee in ‘T café halt houdt in CC de Tassche.

Het toneelstuk is een dialoog voor een beperkt publiek. ‘Ik speel het werk met de titel Krans, samen met Thomas Demeulenaere, zeker geen onbekende in theatermiddens, in een beperkte ruimte waarbij het publiek als het ware aan onze lippen zit.”

“We hebben al enkele voorstellingen achter de rug op verschillende plaatsen in de provincie, maar het is een uitdaging om nu voor eigen volk op de Tassche te spelen” zegt Bart Claeys.

De regie is in handen van Eric Meirhaeghe. De voorstelling op de Tassche gaat door op 14 januari. Voor dit uurtje toneel van de bovenste plank betaal je per ticket tien euro.

(JM)