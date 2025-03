Bart Claeys (58) gaat voor het zestiende jaar op café in Ardooie: voorstellingen tot paaszondag 20 april

Bart Claeys (58) wordt in Ardooie wel eens de culturele paus genoemd. Als medewerker in het cultuurcafé en theater de Schaduw zorgt hij hier mee voor tal van culturele activiteiten. Nu gaat hij voor het zestiende jaar op café.

Samen met AMA producties organiseert hij deze toernee in ’t café tot en met paaszondag, 20 april. In paradisum is de titel van de opvoering waarmee Bart Claeys 28 voorstellingen geeft in West-Vlaamse cafés en zaaltjes. “Het is een verhaal uit het leven gegrepen van een moeder en een zoon of wat er nog gezegd moet worden”, klinkt het.

De voorstellingen in eigen Ardooie zijn op 13 maart in Den Uil, op 20 maart in Bockor, op 5 april in CC de Tassche, en de slotvoorstellingen op 19 en 20 april in de Schaduw. De aanvang is telkens om 20.30 uur. De acteurs zijn Bart Claeys en Marc Smet in een regie van Eric Meirhaeghe. Tickets kosten 10 euro en je kan reserveren bij de deelnemende cafés of op 0476/30 63 24.