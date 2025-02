Audities voor nieuwe musical ‘Neo en de Dromenvangers’

Na het overweldigende succes van Een Midzomernachtsdroom werkt Viktor Quataert aan een gloednieuwe musical: Neo en de Dromenvangers. Dit originele verhaal, ontsproten uit Quataerts eigen verbeelding, wordt de achtste productie van Starlight Musical Productions en wordt in de krokusvakantie van 2026 voor het grote publiek opgevoerd. Voor deze spectaculaire productie nodigt het gezelschap talentvolle performers uit om deel te nemen aan de audities.

Inschrijven

Enthousiaste zangers, dansers en acteurs kunnen zich inschrijven voor de audities, die plaatsvinden in maart 2025. Startlight Musical Productions is op zoek naar zowel ervaren artiesten als nieuw talent om samen een onvergetelijke voorstelling neer te zetten.

“Neo en de Dromenvangers is een verhaal dat de grenzen van realiteit en droomwereld opzoekt. Het biedt een unieke kans voor artiesten om hun creativiteit volledig te benutten”, zegt Quataert. “We zoeken mensen die niet alleen hun rol willen spelen, maar deze echt willen laten leven op het podium.”

Magische ervaring

Met een rijke geschiedenis van succesvolle musicals en een sterk creatief team belooft Neo en de Dromenvangers opnieuw een productie van hoog niveau te worden. “Starlight Musical Productions staat bekend om het bieden van een professionele en inspirerende omgeving, waarin zowel artiesten als publiek worden meegenomen in een betoverende wereld. De vereniging is er voor iedereen, jong en oud. Groot, maar zeker ook klein talent krijgt een kans.”

Praktisch

De audities vinden plaats in Middelkerke op zaterdag 8 en zondag 9 maart (ronde 1) en zaterdag 15 maart (ronde 2). Wees er snel bij, want de inschrijvingen sluiten op vrijdag 14 februari. Meer informatie vind je op de in te vullen online formulieren. (PG)

Aanmelden kan op www.starlight-musical.be. Daar vind je meteen ook een pak extra informatie over het verhaal, het team, vorige producties,…