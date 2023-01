Audities voor musical Marie-Antoinette lokken 140-tal kandidaten

Vorig weekend hadden in het cultuurcentrum de Brouckere audities plaats voor het musicalspektakel Marie-Antoinette, dat in de periode van donderdag 7 september tot en met zaterdag 7 oktober minstens 21 keer opgevoerd zal worden aan en op de slotgracht van het Kasteel Wijnendale. De organisatie gebeurt door Historalia, in Torhout bekend van het winterevenement Kerstmagie. Het verhaal gaat over de Franse koningin Marie-Antoinette, die in 1793 op 37-jarige leeftijd met de guillotine onthoofd werd. Om de voorstellingen, geregisseerd door Luc Stevens, vorm te geven, zijn er heel wat acteurs, zangers, dansers, figuranten, koetsiers en ruiters nodig, vandaar de net voorbije audities. In totaal kwamen zo’n 70 volwassenen en ongeveer evenveel kinderen hun talenten tonen aan de driekoppige jury. Op de foto een groepje kinderen samen met coördinator van het musicalevenement Lore Cortvriendt en achteraan de jury met van links naar rechts Luc Stevens, Mario Hannes en Luc Pauwels. De tickets voor de musical, die zo’n twee uur duurt, kosten tussen de 35 en de 82 euro, naargelang de plaats op de tribune. Ze zijn te koop via www.historalia.be/marie-antoinette. (foto JS)