Audities voor musical gestart

Na de succesproductie Marie-Antoinette in de zomer van 2023 keert Historalia in augustus en september naar het Wijnendaals kasteeldomein terug, dit keer met het musicalspektakel 1830. De audities voor de kinderhoofdrol Ketje hadden zaterdag plaats. Ruim 70 jongens en meisjes daagden op.

De audities kenden hun beloop in het cultuurcentrum de Brouckere. Ze werden geleid door productiemanager Ief Dams en danschoreograaf Roy Jonathans. Ook de Torhoutse Lore Cortvriendt, commercieel manager bij Historalia, was present. “Anno 2025 kan Ketje zowel door een jongen als door een meisje vertolkt worden”, zegt ze. “Twee kinderen zullen de rol afwisselend spelen. De keuze wordt moeilijk, want er meldden zich meer dan 70 kandidaten aan. Uiteraard zijn er ook audities voor andere rollen en voor dansers. Voor een gigantische productie als 1830 heb je veel volk nodig.”

De musical gaat in première op woensdagavond 13 augustus en de laatste voorstelling is voorzien op zaterdagavond 6 september.

Tribune met 1.800 zitjes

Via de productie 1830 krijgen de toeschouwers een unieke kijk op het ontstaan van het koninkrijk België. De revolutiegolf die destijds over Europa raasde, bereikte ook onze contreien. Op 23 september 1830 brak de revolutie uit in Brussel. Als gevolg van de opstand scheidde België zich af van de noordelijke provincies. De onafhankelijkheid werd op 4 oktober 1830 uitgeroepen.

De regie van 1830 is net als bij Marie-Antoinette in handen van Luc Stevens. Die kent op het vlak van musicals als geen ander het klappen van de zweep.

Voor Marie-Antoinette konden de kijkers plaatsnemen op een comfortabele, overdekte tribune met 1.400 zitjes. “Voor 1830 gaan we nog een stuk verder en voorzien een tribune met liefst 1.800 zitjes”, zegt Peter Mariën, de pr-verantwoordelijke van Historalia. “We hebben er alle vertrouwen in dat het na het succes van Marie-Antoinette nu ook voor onze nieuwe musical in Wijnendale storm zal lopen. Het decor wordt weer schitterend, net als de belichting, de muziek, de zang, het verhaal, de choreografie en noem maar op. We streven naar de top.” (JS)

