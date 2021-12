Arte del Niño brengt ‘Toms Magische Speelgoedwinkel’ in Harelbeke: “Grappige rollen zijn de leukste om te spelen”

Op 27 december brengt Arte del Niño de première van ‘Toms Magische Speelgoedwinkel’ in een regie van Sybe Vandemeulebroucke. Twee rollen zijn weggelegd voor de 11-jarige Marthe Geldhof en de 8-jarige Wolf De Smet.

De Kindertheatergroep Arte del Niño en het Theaterensemble Arte del Sueño brengen om beurt een muzikale productie. Het ene jaar zijn de volwassen acteurs aan de beurt, het andere jaar staan de kinderen op het podium. Dit jaar is de jeugd na 2 jaar opnieuw aan de beurt met Toms Magische Speelgoedwinkel. Regisseur Sybe Vandemeulebroucke ontdekte het stuk in Nederland.

“Het was daar een succes. Ik heb het stuk vervlaamst en ben in augustus 2020 gestart met de voorbereidingen”, vertelt Sybe, die met een groep van 40 kinderen werkt. “De groep varieert van kinderen van het derdekleuterklasje tot het eerste middelbaar. Je weet niet meteen welk kind welke rol kan spelen. Het moest voor iedereen ook boeiend blijven: repeteren in bubbels lag niet zo voor de hand.”

Het stuk gaat over Tom die samen met Bob in een magische en kleurrijke oude speelgoedwinkel woont. Elke avond, als de lichten doven en de klok om middernacht slaat, komt Tom uit zijn schuilplaats en ziet de beren en speelgoedpoppen op magische wijze tot leven komen. De 11-jarige Marthe Geldhof en de 8-jarige Wolf De Smet kregen elk een rol toebedeeld.

Spannende momenten

Marthe, die een passie heeft voor dansen, zingen en acteren, is niet aan haar proefstuk toe. Ze speelde al mee in de vorige productie Peter Pan. Nu vertolkt ze de rol van journalist. “Ik volg al een lange tijd dictie en ben zo in de toneelwereld gerold. De rol ligt me, ik kan mezelf zijn. Het is een avontuurlijk verhaal met veel spannende momenten”, vertelt Marthe.

Wolf, die later bij Arte del Sueño wil spelen net als zijn grote broer, geraakte door de audities en debuteert. “Ik mocht aan een echte jury tonen wat ik kon, best spannend. Ik speel de rol van wachter en mag zelfs op het podium flauwvallen. Het is zalig om me te kunnen uitleven in mijn rol. Grappige rollen vind ik het leukst om te spelen”, vertelt Wolf. “Daar doen we het voor”, aldus Sybe. “We hebben ook nog een grote groep mensen die vrijwillig meehelpen, waarvoor nu al onze dank”, besluit Sybe.

(PVH)