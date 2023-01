Arne Sierens en Wouter Bruneel pakken uit met straffe productie in De Steiger: “Magisch realistisch avontuur”

Menen Theatermaker Arne Sierens verenigt voor zijn nieuwste voorstelling ‘Politie + Dieven’ zowel professionele spelers als amateurs. De veelbelovende productie moet het doen met beperkte middelen, maar dat kan de pret niet drukken. “Het enige wat we hebben, is de kracht om optimistisch te blijven.”

Het was al een tijdje een idee van theaterprogrammator Bart Bogaert om in cultuurcentrum De Steiger een stuk te brengen waarbij professionelen en amateurs de handen in elkaar sloegen. Geen beter man om dat in goede banen te leiden dan theatermaker Arne Sierens, die al jaren furore maakt in heel Vlaanderen. Hij schreef een volledig nieuw verhaal, waarin hij zich onder meer liet inspireren door Roger Lemaigre, ook bekend als Sneeuwwitje, een Gentse superflik die vijf jaar geleden stierf op 97-jarige leeftijd. Ook ‘Il giudizio universale’, een Italiaanse film uit 1961 waarbij de Dag des Oordeels wordt aangekondigd, bood initieel inspiratie.

Engagement vereist

In de hoofdrol zien we onder meer professioneel acteur Wouter Bruneel, recent nog te zien in onder meer de reeks Onder vuur en de film van De Zonen van Van As. Bruneel twijfelde niet, gezien hij eerder al te zien was in De Broers Geboers en Mouchette van Sierens. “Het is op zijn minst een uitdaging, qua werk en communicatie. Het vereist ook een zeker engagement, zeker van de amateurspelers. We moeten iedereen – we zijn met meer dan 20 mensen – op dezelfde lijn krijgen en een gemeenschappelijke stijl vinden. Het relaas is een magisch realistisch avontuur.”

Groeien op podium

Er werd aangeklopt bij onder meer de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Menen, OPENDOEK, De Figuranten, Perpodium en Cie Tabloo. Voor de amateurs – al heeft het woord misschien een negatieve bijklank – is het slikken, want het stuk wordt ook mee op het podium gemaakt. “De weg naar het stuk is minstens even belangrijk”, aldus Wouter. “Voor velen is het schrikken, maar die chaos kan hele mooie dingen opleveren. Je ziet hen gaandeweg ook enorm groeien.”

Strijdvaardig

Waar de ploeg op een rijkdom van spelers kan rekenen – de jongste is 12, de oudste 73 jaar – is het een schril contrast met het budget. “Ons decor? Nul euro”, klinkt het ontgoocheld bij Sierens. “Besparingen!” Het is een pijnlijk onderwerp, waar veel theatermakers mee te maken krijgen vandaag. “En de tijden worden nog moeilijker”, aldus Wouter. “Het enige wat we hebben, is de kracht om optimistisch te blijven. De sector dreigt evenwel heel individualistisch te worden, net omdat er minder geld en gezelschappen zijn. Maar dit soort voorstellingen zorgt voor de nodige motivatie om te blijven verder doen.”

‘Politie + Dieven’ gaat op zaterdag 28 januari in première en speelt nog tot zondag 12 februari in CC De Steiger. Tickets en info: www.ccdesteiger.be.